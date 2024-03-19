Війна Вірменії з Азербайджаном може початися "наприкінці тижня", — Пашинян

Бойові дії, пояснив вірменський прем'єр-міністр, можуть початися, якщо не вирішиться питання щодо чотирьох населених пунктів, на які претендує Баку.

Азербайджан вимагає від Вірменії покинути територію чотирьох сіл у прикордонній зоні — Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли та Гізілгаджили. Якщо Єреван відмовиться, до кінця тижня між країнами почнеться війна. Про це 19 березня заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Йдеться про населені пункти, розташовані на кордоні Тавушської області Вірменії та Газахського району Азербайджану. Вірменський лідер зустрівся з жителями цих сіл і під час спілкування пояснив їм, що влада Вірменії змушена піти на коригування державного кордону в прикордонних районах Тавушської області, щоб уникнути нового збройного конфлікту.

"Тепер ми можемо піти звідси, підемо і скажемо (Азербайджану), що ні, нічого не збираємося робити. Це означає, що наприкінці тижня почнеться війна", — заявив Пашинян.

Прем'єр-міністр додав, що знає яким буде кінець цієї війни, тому він озвучив свої здогадки. За його словами, після чергового збройного зіткнення місцеві жителі запитають його, чому він, володіючи інформацією про загрозу початку бойових дій, не попередив їх заздалегідь.

Ситуація на кордоні Вірменії

Раніше Пашинян заявив, що між Єреваном і Баку почалася активна фаза делімітації та демаркації кордону. Водночас політик додав, що необхідно уточнити, де фактично проходить кордон Вірменії — Баку назвав чотири проблемні села, а Єреван зі свого боку 31 населений пункт.

Розташування населеного пункту Баганіс Айрим

Тим часом вірменська опозиція вважає неприпустимою передачу анклавів Азербайджану, оскільки через один із колишніх азербайджанських анклавів проходить дорога, що зв'язує Вірменію з Іраном. Також під контролем Баку опиняться газопровід і дорога в Тавушській області, що йде з Грузії. Крім того, є побоювання, що позиції азербайджанських військових будуть розміщені в тилу вірменської армії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що остаточне рішення Вірменії щодо участі в ОДКБ залежатиме від того, коли організація визначиться з питання суверенної території Вірменії. За його словами ОДКБ не зробила жодних кроків, коли відбувалися бойові дії з армією Азербайджану.