РФ втратила 45 тисяч бійців: як проходили бої за Авдіївку до виведення підрозділів ЗСУ (відео)

У боях за населений пункт Донецької області також брали участь прикордонники, які залишили свої позиції тільки 17 лютого після відповідного наказу командування.

Українські прикордонники розкрили деталі бойових дій у районі Авдіївки та показали останні етапи оборони міста. Упродовж чотирьох місяців збройні сили Російської Федерації зазнали значних втрат — понад 40 тисяч окупантів і сотні одиниць військової техніки були ліквідовані українськими бійцями. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

У жовтні минулого року почалися масштабні операції ЗС РФ, які всіма силами намагалися захопити Авдіївку. Згідно з даними ДПСУ, за чотири місяці інтенсивних боїв ворожі втрати склали понад 45 000 військовослужбовців, а також кілька сотень одиниць бронетехніки.

"Протягом цього часу поруч із підрозділами ЗСУ та іншими силами оборони за місто билися й українські прикордонники. Свої позиції після відповідного наказу командування вони залишили лише 17 лютого", — йдеться у відомстві.

У матеріалі прикордонників показані розповіді бійців, які тримали позиції в гарячих точках. У них вони згадують найважчі моменти протистояння російським військам.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку бійці ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ у районі села Бердичі, де тривають запеклі бої. Окупанти атакують позиції українських захисників КАБами та артилерією.

Раніше повідомлялося, що бійці 3-ї ОШБр ЗСУ атакували КСП росіян у районі Авдіївки Донецької області. Його виявили розвідники батальйону безпілотних систем і завдали точного удару 152-мм калібром.