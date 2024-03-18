Авіація, стволка, "м'яско" і специ: в ЗСУ розповіли про тактику росіян на Авдіївському напрямку

Боєць зауважив, що на цій ділянці фронту ЗС РФ дуже мало використовують танків — вони виїздять, роблять кілька пострілів і ховаються, бо бояться бути підбитими.

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На Авдіївському напрямку в районі села Бердичі тривають запеклі бої. Окупанти атакують позиції українських захисників КАБами та артилерією. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"В населеному пункті Бердичі як і було важко, так і залишається. Луплять КАБами нормально, не по 80 на добу, як було на коксохімі, але стабільно. Перед штурмом п**ари починають з авіації по тилах, потім РСЗО по шляхах і скупченню. Потім стволка, а потім м'яско. Спочатку накат смертників, щоб виявити, потім слідом штурмовики більш пристойні", — розповів він.

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ЗСУ просунулися в районі Донецька, а ЗС РФ могли захопити село Мирне, — ISW (карти)

Боєць зауважив, що на цій ділянці фронту окупанти дуже мало використовують броньованої тахніки — вона виїздить тільки постріляти, але загалом участь у штурмах не бере.

"До речі, нам вже трішечки простіше, бо маємо поповнення", — написав "Алекс".

Нагадаємо, що 15 березня стало відомо, що бійці 3-ї ОШБр ЗСУ атакували контрольний спостережний пункт росіян у районі Авдіївки Донецької області. Розвідники батальйону безпілотних систем виявили російський КСП, по якому завдали влучного удару 152-мм калібром.

15 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про модель оборони від ЗС РФ під Авдіївкою. Він підкреслив, що ворог проводить штурми щодня. Свою піхоту окупанти підтримують ударами керованими авіабомбами та вогнем артилерії.