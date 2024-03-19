Чого чекати після "виборів Путіна" на окупованих територіях: у ЗСУ попередили українців

На захоплених територіях почалося формування "загонів територіальної оборони", а з них створюють резерв, аби згодом мобілізованих відправити на передову.

Після завершення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України почнуть проводити тотальну мобілізацію. З відповідною заявою сьогодні під час телемарафону виступила спікер Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона переконана, що особливо мобілізацію окупанти посилять на лівобережжі. Причому про це вже говорять як керівники місцевих адміністрацій, і члени руху спротиву, з якими українські захисники перебувають у тісному контакті. Вже відомо, що загарбники зібрали всю відповідну інформацію на людей впродовж усього періоду передвиборчої кампанії. До того ж, вже безпосередньо на "виборах" вони отримали детальний перелік осіб чоловічої статі, які за віковою категорією підходять і можуть бути залучені до мобілізації. Гуменюк зауважила, що про посилення такої мобілізації раніше вже попередили у Головному управлянні розвідки Міноборони.

Крім того, спікер ОК "Південь" розповіла про проведення на тимчасово окупованих територіях обходів по дворах з метою перевірки населення і подальшого створення так званих "загонів територіальної оборони", з яких будуть формувати резерви передової.

"Звичайно, у них вибори проводяться згідно з планом, а це можна вважати таким "побічним ефектом". Їм потрібно було зібрати якомога більше інформації та провести певний "перепис населення", — переконана Наталія Гуменюк.

Зазначимо, що 15 березня британська розвідка назвала справжню мету проведення Росією так званих виборів на незаконно захоплених українських територіях.