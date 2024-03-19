Густий дим і палаючі автомобілі: у Бєлгороді пролунали нові вибухи, деталі (відео)

За даними ворожого Міністерства оборони, вогонь по регіону нібито вели українські військові з РСЗВ RM-70 "Вампір". Місцеві медіа діляться кадрами з наслідками вибухів.

Уже кілька тижнів у російській Бєлгородській області досить неспокійно через регулярні обстріли. Уранці 19 березня вибухи пролунали знову, про що написали в місцевому Telegram-каналі "Жесть Белгород".

Спочатку о 09:34 з'явилося повідомлення від губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, який попередив місцевих жителів про ракетну небезпеку. Росіян закликали не підходити до вікон і за можливості пройти в укриття. Через майже 20 хвилин загроза нібито минула.

При цьому про наслідки атаки на момент публікації матеріалу він промовчав, а ось у місцевих медіа не тільки розповіли про вибухи, а й показали їхні наслідки.

Зазначається, що в Бєлгородському районі після гучних вибухів у небо почав здійматися стовп густого чорного диму. Також були дані про те, що в регіоні горять будинки і транспортні засоби, проте підтверджень того, що це сталося внаслідок атаки, не прозвучало.

У Міністерстві оборони Росії, зі свого боку, заявили про те, що до атаки по Бєлгородській області нібито причетна Україна і військовим "вдалося припинити цю спробу".

"Близько 10.30 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Черговими засобами ППО знищено в повітрі дев'ять реактивних снарядів над Бєлгородською областю", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що Бєлгородська область нібито зазнала атаки. По регіону вдарили з різного виду озброєння. Зокрема, застосували БпЛА літакового типу, тактичного ракетного комплексу "Точка-У" і реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

18 березня у Воронежі, Бєлгороді та в Криму скаржилися на атаку БПЛА і гучні звуки в небі. Протягом дня повідомлень про загрозу для регіонів було кілька.