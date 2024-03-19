Європейським членам НАТО не вистачає €56 млрд для виконання оборонних зобов'язань, – ЗМІ

Найбільший дефіцит показала Німеччина, яка у 2023 році витратила на €14 млрд менше, ніж треба. Далі у списку йдуть Іспанія (€11 млрд), Італія (€10,8 млрд) і Бельгія (€4,6 млрд).

Європейські держави, які входять до блоку НАТО, не можуть перекрити цільовий показник витрат на оборону у 2% від ВВП в розмірі 56 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times.

Дослідження показало, що є значна кількість держав ЄС, які найбільше не досягають цілі НАТО щодо витрат на оборону, щоб досягти 2 відсотків валового внутрішнього продукту. Найбільший дефіцит показала Німеччина. Країна у 2023 році витратила на €14 млрд менше, ніж треба. Далі у списку йдуть Іспанія (€11 млрд), Італія (€10,8 млрд) і Бельгія (€4,6 млрд).

Намагання учасників альянсу збільшити витрати на оборону у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ на територію України посилює бюджетний тиск у Європі. Це відбувається в період низького зростання та в той час, коли багато країн посилюють свої фіскальні плани. Економісти кажуть, що це ускладнить подолати такий розрив тим, хто відстає.

Найбільший дефіцит за вартістю, як показують дані дослідницької установи Ifo, спостерігався в Німеччині, яка минулого року витратила на 14 мільярдів євро менше, ніж було потрібно для досягнення контрольного показника. Берліну вдалося вдвічі скоротити цей розрив за останнє десятиліття з поправкою на інфляцію, повністю планується скоротити його цього року.

Наступні за величиною дефіцити в Європі склали 11 млрд євро в Іспанії, 10,8 млрд євро в Італії та 4,6 млрд євро в Бельгії. Ця трійка минулого року була серед шести країн ЄС із боргом понад 100 відсотків ВВП. Італія також мала один із найвищих бюджетних дефіцитів у блоці – 7,2 відсотка, а витрати на відсотки цього року зростуть понад 9 відсотків державних доходів.

Різниця між витратами на оборону та цільовим показником НАТО у 2% ВВП (млрд євро) Фото: Інститут економічних досліджень IFO

Марсель Шлеппер, економіст Ifo, пояснив, що держави з високим рівнем боргу та високими відсотковими витратами не отримали можливості для збільшення боргу.

"Єдиний реальний спосіб зробити це — скоротити витрати в інших сферах", — пояснив він.

Нагадаємо, 18 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники з НАТО передають 99% усієї військової допомоги Україні. Генсек Альянсу наголосив на тому, що Росія переслідує імперські амбіції. Це спонукає партнерів України посилити життєво важливу підтримку.