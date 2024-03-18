Союзники з НАТО передають 99% усієї військової допомоги Україні, — Столтенберг

Генсек Альянсу наголосив на тому, що Росія переслідує імперські амбіції. Це спонукає партнерів України посилили життєво важливу підтримку.

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Союзники з НАТО передають 99% усієї військової допомоги Україні. Ситуація на полі бою складна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив подробиці на пресконференції з прем'єром Грузії Іраклі Кобахідзе, інформує "Грузия Onlinе".

Він наголосив на тому, що Росія переслідує імперські амбіції. Це спонукає партнерів України посилили життєво важливу підтримку.

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"Союзники з НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливе значення", — заявив Столтенберг.

Керівник Альянсу звернув на те, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає значну гуманітарну та фінансову допомогу. У сфері безпеки кавказька держава також долає певні виклики.

ППО України та її виснаження

Британська газета The Telegraph 16 березня повідомила про те, що Україна зіштовхнулася із серйозною кризою боєприпасів, а ракети для системи протиповітряної оборони можуть закінчитися вже до кінця місяця. У низці публікацій експерти висловили занепокоєння тим, що українці втрачають спроможність захиститися від ракетних ударів і нападів безпілотників російських окупантів, як ті, що сталися в пʼятницю, 15 березня, в Одесі, де внаслідок атаки було вбито 20 людей.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, колишній заступник голови СБ України, 18 березня розповів, що у вересні 2023 року, коли ситуація з постачанням зброї до України погіршилася, США розробили кілька схем можливих варіантів заміни ракет із американських складів і підприємств.

Він розповів, що з Японією була домовленість щодо такого постачання. Країна має ліцензію на виробництво відповідних ракет. На його думку, в разі критичної ситуації, враховуючи цей механізм, Україна отримає необхідне озброєння.

Нагадаємо, 18 березня, як повідомило видання Digi24, президент Румунії дав згоду на перевезення по території країни далекобійної зброї для України. У листі керівник держави повідомив представникам парламенту про те, що погодив транзит в Україну переданого Фінляндією обладнання та навчання близько 50 українських військових.