"Стираємо під Авдіївкою": ЗС РФ за тиждень втратили понад 600 солдатів (інфографіка)

За даними бійців 3-ї ОШБр, за минулий тиждень на напрямку роботи бригади було знищено та пошкоджено майже 30 одиниць ворожої техніки.

За минулий тиждень бійці 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України завдали відчутної шкоди живій силі та техніці російських окупантів на Авдіївському напрямку (Донецька область). Про це йдеться в офіційному звіті бригади, опублікованому 19 березня.

Так, понад 600 окупантів було знищено за період з 11-го до 17-го березня, з яких 226 солдатів було вбито, а 391 особа дістала поранення. Також було успішно уражено техніку противника, а саме:

5 танків було ліквідовано, 1 пошкоджено;

5 одиниць автотехніки знищено, 3 пошкоджено;

5 бронетранспортерів ліквідовано, 1 пошкоджено;

2 міномети та 8 артилерійських систем знищено.

Втрати ЗС РФ у період з 11 по 17 березня Фото: 3-тя ОШБр ЗСУ

"Продовжуємо тримати міцну оборону, атакувати та відбивати навали ворога. Як стираємо окупантів під Авдіївкою", — йдеться в повідомленні 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі 3 окремої штурмової бригади ЗСУ оприлюднили відео, на якому українські воїни випалюють посадки з бійцями ЗС РФ на Авдіївському напрямку.

Крім того, 1 березня у пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади повідомили, що в районі Авдіївки Донецької області штурм окупантів завершився, так і не розпочавшись. Бійці Сил оборони знищили ворожу групу ще на підході.