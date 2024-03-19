Із тракторами та вантажівками: у Білорусі почали відпрацьовувати мобілізацію (фото)

Особливістю відпрацювання мобілізації є те, що, крім самих військовозобовʼязаних, у військкомат прибувала техніка.

У межах перевірки готовності Збройних сил у військовому комісаріаті Мінського району почалися заходи з призову військовозобов'язаних. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

11 березня в Білорусі оголосили перевірку бойової готовності підрозділів і військових частин. У межах цих дій у Мінську почали призивати військовозобовʼязаних на військові збори. Комісар Мінського району полковник Дмитро Годун заявив, що вони проводять дії з призову та постановки на облік як військовозобовʼязаних, так і транспортних засобів.

Транспортні засоби в Білорусі Фото: Ваяр

Годун стверджує, що він радий "активності й патріотичному настрою" громадян, які доброчесно прибувають на пункти збору.

"Тішить і позиція керівників підприємств та організацій — уся техніка прибуває вчасно, проходить огляд і перебуває в готовності висунутися у військові частини. Важливо зазначити, що не залишаються осторонь офіцери та фахівці військових комісаріатів, які надають методичну допомогу та беруть активну участь у роз'ясненні військовозобов'язаним мети й завдань подібних зборів", — заявив Годун.

Зазначається, що основне завдання для пункту прийому транспортних засобів є розподіл і передача техніки до інших підрозділів для подальшого виконання завдань. На опублікованих кадрах можна помітити спеціалізований транспорт: вантажівки, самоскиди й екскаватори. Один із таких пунктів розгорнули на базі 19-ї окремої гвардійської механізованої бригади.

У Білорусі відпрацювали мобілізацію транспорту Фото: Міноборони Білорусі

Нагадаємо, 18 березня аналітики повідомили, що білоруси поставили блокпост біля кордону з Україною. На ньому розташували БМП-2 й танк Т-72Б.

15 березня стало відомо, що РФ розмістила частину своєї ядерної зброї в Білорусі, а саме біля міста Осиповичі. Нещодавно один зі складів у центральній частині країни пройшов через модернізацію.