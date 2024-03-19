"Співвідношення сил було 1:20": захисник "Азовсталі" розповів про оборону Маріуполя

За словами українського бійця Іллі Самойленка, зараз "Азов" продовжує воювати і перебуває на ділянці під Кремінною.

У завершальній стадії оборони Маріуполя і підприємства "Азовсталь" співвідношення сил українських захисників до противника становило 1:10 у піхотному складі та іноді сягало 1:20 у техніці. Про це розповів колишній військовополонений офіцер 12-ї бригади "Азова" Нацгвардії України Ілля Самойленко (позивний "Гендальф") в ефірі телемарафону.

За його словами, 18 березня був звичайним днем у Маріуполі, він не був видатним.

"На той момент співвідношення сил у середньому по піхоті було 1:10, по бойовій техніці — іноді 1:20. Це значна перевага у противника. У тому числі абсолютна перевага в повітрі. Місто було оточене з чотирьох боків. 2 березня кільце навколо міста закрилося і фронт почав віддалятися. Бої йшли по всій території міста", — зазначив Самойленко.

Він підкреслив, що захист "Азовсталі" був частиною загальної оборонної операції в Маріуполі.

"Просто фінальним, завершальним етапом був уже етап боїв безпосередньо на заводі. Пункт управління і тилові бази постачання майже від самого початку, з кінця лютого 2022 року, перебували на заводі. Це була стратегічно вигідна точка для утримання оборони. Але бої йшли на лівому березі, на правому, у північній частині міста, на заводі Ілліча. Бої були в 4-х секторах", — розповів Самойленко.

За його твердженням, наразі батальйон "Азов" продовжує активні бойові дії і перебуває на передовій під Кремінною. Згідно зі словами Самойленка, близько 900 бійців його бригади залишаються в полоні у російських військових.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ завдали точного удару, що призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Крім того, внаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Ще 6 листопада російські ЗМІ повідомили, що РФ почала будувати залізницю, яка має з'єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області.