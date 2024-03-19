Для ударів по системах ППО: інформатор розвідки РФ шпигував за ЗСУ, використовуючи дрони (фото)

Порушник запускав дрони, які були обладнані камерами відеофіксації, а згодом передавав дані російським спецслужбам.

Українські правоохоронці затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Миколаївщині, використовуючи безпілотники. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

Він намагався виявити бойові позиції та перебування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Для того, щоб відстежити базування української ППО, фігурант запускав дрони, які були обладнані камерами відеофіксації.

Порушник використовував месенджери для того, щоб передавати відповідну інформацію зв’язковому російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який наразі перебуває на території тимчасового Криму та співпрацює з російськими загарбниками.

Російські окупанти планували використати ці дані для підготовки ракетних ударів по Миколаївській області й організації диверсій. Вони прагнули завдати вогневого ураження українських комплексів ППО.

Російського інформатора співробітники Служби безпеки викрили на початку його розвідувальної активності. Це дозволило "покроково" зафіксувати й задокументувати фігуранта і завчасно убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Затримали порушника у власному помешканні. В оселі під час обшуку вилучили дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.

Інформатор РФ міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників. Згодом правоохоронці дізналися, що він раніше працював на місцевому оборонному заводі.

Йому загрожує до 12 років тюрми. Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала інформаторку РФ, яка наводила удари по позиціях ЗСУ в районі Бахмута. Підозрювана періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині.