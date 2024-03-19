Путін назвав Тайвань частиною Китаю та підтримав претензії Пекіна: Тайбей виступив із протестом (відео)

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву ставить запитання про те, що російський президент знає про Тайвань. За його словами, Путін також називає пропагандистську кампанію та маніпулювання громадською думкою "виборами" й жорстоко відбирає території України.

У Тайвані висловилися з критикою на адресу російського президента Володимира Путіна за підтримку територіальних претензій Китаю. У своїй заяві, яка негайно викликала гнівну відповідь, глава Кремля 18 березня підтримав претензії Китаю щодо Тайваню. Про це пише Newsweek.

Китай заявляє, що вважає Тайвань своєю частиною, але КПК ніколи безпосередньо не керувала острівною державою за її сімдесятирічну історію.

"Ті спроби, які роблять недруги Китаю, я маю на увазі, перш за все, це пов'язано зі спробами влаштувати провокації навколо Тайваню, який, безумовно, є невіддільною частиною Китайської Народної Республіки, і тими санкціями, які застосовуються щодо Китаю для того, щоб загальмувати його розвиток. Вони, безумовно, приречені на повний провал. Тут немає жодних сумнівів", — заявив Путін на пресконференції після виборів.

Тайванське МЗС негайно заявило, що Тайвань — "суверенна та незалежна країна, яка не підпорядковується Китайській Народній Республіці". За словами дипломатів, це давній факт, який міжнародна спільнота визнавала протягом багатьох років.

Геостратегічні інтереси Китаю та РФ зблизилися після повномасштабного вторгнення в Україну. Пекін офіційно не підтримав вторгнення РФ, але надав економічну допомогу Кремлю.

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін привітав Путіна в понеділок із перемогою на виборах. Глава Кремля, зі свого боку, відзначив стрімке зростання економіки Китаю та перехід до інновацій, підкреслив глобальний вплив країни.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву також звернув увагу Путіна на Тайвань.

Володимир Путін оцінив двосторонні відносини з Китаєм

"Що він знає про Тайвань? Путін також називає російську пропагандистську кампанію та маніпулювання громадською думкою "виборами" й жорстоко відбирає території України. Він — величезна загроза демократії, поступаючись тільки КНР", — написав він у понеділок у соцмережі X.

Нагадаємо, що в Китаї прокоментували попередження Путіна застосувати ядерну зброю.

Також повідомлялося, що в Тайвані детально показали секретну субмарину Hai Kun "Морський єдиноріг".