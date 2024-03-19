Охочих померти в морі мало: Росія зіткнулася з дефіцитом моряків, — Плетенчук (відео)

За словами спікера ВМС ЗСУ, навчання морській справі займає багато часу, а з кожною атакою по кораблях Чорноморського флоту кількість особового складу продовжує зменшуватися.

Чорне море стало небезпечним місцем для російської сторони, адже за час великої війни вони зазнали в ньому колосальних втрат як серед особового складу, так і серед кораблів. Тепер противник зіткнувся з певним дефіцитом. На цю тему в ефірі телемарафону висловився речник військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, Росія зараз кидає свої зусилля на те, щоб зберегти залишки Чорноморського флоту. Для цього кораблі перекидаються подалі від тимчасово окупованого Кримського півострова.

Окремі проблеми у противника фіксуються з особовим складом, адже їх недостатньо, а навчання — тривалий процес.

"Єдина проблема з моряками — те, що їх народжують не одразу у формі і зі знаннями морської справи, їх ще повчити треба. Якщо, наприклад, піхотинця звичайного за три місяці можна навчити багато чому, якщо не всьому, то з моряками цей процес складніший. Для цього в них є спеціальні навчальні заклади, тому що моряк — це зазвичай експлуатант якогось корабельного обладнання. Потрібен інший рівень кваліфікації", — каже Дмитро Плетенчук.

При цьому, продовжує речник ВМС, росіяни не бережуть своїх підлеглих, зокрема й моряків, а "охочих померти в Чорному морі не так багато". Пов'язано це зі специфікою атак, адже "ганятися" за групами військових в умовному Криму набагато складніше, ніж за купою моряків усередині корабля.

"Звичайно, будь-які цілі для нас важливі, але є пріоритетні і якщо знищується корабель, то вже не важливо, чи є там особовий склад", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що у британській розвідці розповіли, як Кремль намагається зберегти залишки Чорноморського флоту РФ. Аналітики зазначили, що 17 березня міністр ворожого оборонного відомства Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму. Там він обговорив із командуванням способи, як можна убезпечити кораблі від атак.