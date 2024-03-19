Витвір мистецтва шведських інженерів. На що здатна БМП CV90 в українській армії

Бойова машина піхоти має 40-мм гармату, передовий камуфляж Barracuda й навіть кипʼятильник усередині десантного відділення. Бійці кажуть, що БМП здатна витримати удари російських дронів.

Українська армія є оператором величезної кількості різних бойових машин. Серед них є виріб шведських інженерів БМП CV9040, яких передали понад 50 машин. Фокус розібрався, що відомо про них і як вони себе показують на російсько-українській війні.

Шведська оборонна промисловість — одна з найрозвинутіших у світі. Вона виробляє винищувачі, бойові машини піхоти, гранатомети, всюдиходи й низку інших машин. Україна стала оператором одразу кількох різних типів зброї, зокрема 50 БМП CV9040. Машини надійшли в українське військо з технологічним камуфляжем Barracuda. Бойова машина є на озброєні 21-ї окремої механізованої бригади й 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

У чому особливість шведських БМП CV90

CV90 — це сімейство шведських бойових машин піхоти, які були розроблені в 1984 році компанією Hägglunds, яка зараз належить британській корпорації BAE Systems. Техніку створювали за замовленням сухопутних військ Швеції на єдиному шасі. За роки виробництва у Швеції створили багато модифікацій, ось лише кілька з них CV90:

CV9040 — із 40-мм гарматою Bofors L70, основна машина для шведської армії. Її отримала Україна;

CV9030 — експортний варіант із 30-мм гарматою Bushmaster II;

CV9035 — експортний варіант із 35-мм гарматою Bushmaster III;

CV90120 — із гарматою 120-мм і без десантного відділення;

Також СV9040 мають свої позначки A, B або C, що означають різні модернізації. У ЗСУ поступила версія CV9040C, яка модифікована для міжнародних операцій, має додатковий захист і клімат-контроль. Також машина підходить для навчання бійців.

Репортаж про CV9040

Усередині десантного відділення є кипʼятильник, щоб розігріти їжу чи зробити чай.

Кипʼятильник усередині CV9040 Фото: скриншот

Українські військові відзначають високий рівень прохідності, точність автоматичної гармати L70 і високий рівень захисту.

У 2023 році зʼявлялася інформація, що Україна хоче придбати 1000 БМП CV90, потенційно це коштуватиме 10 млрд доларів. А вже на початку 2024 року, в лютому, в Міноборони України повідомили, що ведуться переговори зі Швецією щодо постачання додаткових машин CV90. Партнери створили коаліцію CV90, у яку увійшли Швеція, Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Вони працюватимуть над тим, щоб ЗСУ отримали додаткові машини. Також президент Володимир Зеленський заявляв, що шведські CV90 вироблятимуть в Україні.

Бронювання та гармата

У небагатьох репортажах журналістів усі бійці відзначають захист CV90. У деяких епізодах машина навіть витримувала удар російського дрона-камікадзе "Ланцет".

"Броня дуже потужна, витримує "Ланцет", FPV-шку і в дупу 120-ку. Екіпаж контужений, але своїми силами ще й відстрілявся та на відкат", — розповів заступник командира екіпажу CV90 із позивним "Дрон".

Бронювання CV90 гарантує круговий захист екіпажу від бронебійних снарядів калібру 14,5 мм. Лобова проєкція має витримувати 30-мм снаряди. Також є можливість встановити додаткову керамічну броню MEXAS, яка надасть захист від 30-мм у всіх проєкціях. Останні версії машини витримують підрив на протитанкових мінах. Крісла всередині машини кріпляться до даху, щоб зменшити енергію від удару для бійців.

CV9040 із камуфляжем Barracuda Фото: АрміяInform

Для порівняння: радянська БМП-1 має захист від кулеметів 7,62-мм калібру з відстані 75 метрів і в лобовій проєкції — від 23-мм снаряду. Проте бойові дії показують погану захищеність як від кулеметів і снарядів, так і від мін.

За даними порталу Janes, станом на вересень 2023 року ЗС РФ вивели з ладу 3 БМП CV90, одну з яких захопили. Проте в усіх випадках українські екіпажі залишалися живими.

Автоматична гармата Bofors L70 калібром 40-мм має темп вогню 240-33 пострілів за хвилину. Дальність вогню складає 3 км. Також у бойовому модулі є спарений 7,62-мм кулемет. Підкаліберний снаряд APFSDS-T має пробиття в 150-мм на дальності 1500 метрів.

Передова Barracuda — що відомо про камуфляж

Шведська компанія Saab розробила та виготовляє багатоспектральний камуфляж Barracuda. Ними оснащені не тільки CV90 в українській армії, але й танки Strv90 (Leopard 2A5 шведської модернізації). Він створений для зменшення помітності техніки в шести спектрах:

ультрафіолетовий;

візуальний;

ближній інфрачервоний (NIR);

короткохвильовий інфрачервоний (SWIR);

тепловий інфрачервоний;

радіовиявлення.

Про камуфляж Barracuda

За словами українських військових, у реальних бойових діях шведські машини приблизно на 70% менше помітні через різні оптичні засоби. До того ж, окрім малопомітності, Barracuda захищає техніку від зовнішнього нагріву та пилу.

Західна БМП позбавлена "дитячих хвороб", бо за десятиліття експлуатації неодноразово покращувалася. Завдяки CV90 українські військові можуть перебувати всередині десантного відділення, а не сидіти на машині зверху, як це зазвичай буває на радянських машинах. Машина зручна під час десантувань ізсередини.