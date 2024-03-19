Рада прийняла важливу правку до законопроєкту про мобілізацію: що зміниться під час призову

Представники Міноборони й Генштабу наполягали на праві відправити чоловіка служити куди завгодно. Тоді як правка №1197 гарантує призов у ту частину, від якої особа мала відношення.

Верховна Рада прийняла правку №1197 до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, вона гарантує, що чоловіка, який самостійно прибув до ТЦК та СП з відношенням від військової частини, не відправляють до іншого місця. Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович у своєму Facebook.

Він зауважив, що врахування цієї поправки не дозволить зруйнувати масовий військовий рекрутинг.

"Поправка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, яка хоче саме цього фахівця взяти на конкретну посаду, людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно", — сказав Володимир В'ятрович.

З його слів, у комітеті обговорення було "бурхливим". Представники Міноборони та Генштабу наполягали на праві відправляти особу куди завгодно, а рекрутинг обмежити малою кількістю підрозділів, визначених як пріоритетні.

"За дивною (скажімо прямо, совєтською) логікою Міноборони й Генштабу, чим більше людей і частин охоплено рекрутингом, тим менше мобілізаційного резерву", — зауважив нардеп.

Він розповів, що насправді все навпаки, а саме чим більше вакансій у війську буде заповнено через рекрутинг, тим менше вакансій доведеться заповнити за рахунок мобілізації.

У чому перевага набору у військо через рекрутинг

Вʼятрович наголосив, що якість поповнення вища через рекрутинг, оскільки частина відбирає саме тих фахівців, які їй потрібні. Також зовсім інша мотивація — громадяни йдуть на конкретну посаду в конкретну частину, де можуть найкраще реалізувати себе.

Нардеп переконаний, що рекрутинг створить здорову конкуренцію між підрозділами — до одних частин стоїть черга бажаючих, тоді як до інших — ніхто не йде. Зокрема, це може бути повʼязано з різною якістю командирів, ставленням до людей.

"І повсюдне запровадження рекрутингу, захищеного законодавчими гарантіями, змусить гірші частини підтягуватися до кращих", — додав він.

Нагадаємо, заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук заявив, що військові самі повинні шукати чоловіків, які ухиляються від призову. Він вважає, що це підвищить ефективність процесу мобілізації.

Раніше адвокат Ростислав Кравець повідомив, що представники ТЦК та СП не мають повноважень перевіряти документи та затримувати людей. З його слів, формальні такі дії — це викрадення людини, за що передбачене покарання.