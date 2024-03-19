У Росії дозволили випускати ґвалтівників із в'язниць для відправки на війну в Україну

За словами журналістів, поправки не поширюються на засуджених за тяжкими статтями про сексуальне насильство над дітьми. Однак ґвалтівники дорослих можуть звільнитися від покарання.

Держдума РФ ухвалила в третьому читанні два законопроєкти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони країни-агресора. Про це пише Moscow Times.

Повідомляється, що нове законодавство Росії передбачає, що людям, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також більшості вже засуджених, можна укладати контракти з Міноборони в "періоди мобілізації, воєнного стану і у воєнний час".

У матеріалі йдеться, що поправки не поширюються на засуджених за тяжкими статтями про сексуальне насильство над дітьми. Однак ґвалтівники дорослих можуть звільнитися від покарання в обмін на контракт.

Видання пише, що закон не передбачає можливості поїхати воювати проти України в обмін на звільнення для засуджених за екстремізм, тероризм, диверсії, заклики до сепаратизму, державну зраду.

Зазначається, що тим, хто має судимість, у разі підписання контракту з Міноборони країни-агресора, вона погашатиметься.

За словами журналістів, такі законодавчі ініціативи до Держдуми внесли депутати Павло Крашенінніков і Андрій Картаполов, а також сенатор Андрій Клішас.

У матеріалі йдеться, що ув'язнені, які повернулися з війни в Україні, часто знову скоюють злочини. Наприклад, до кінця 2023 року на помилуваних президентом РФ Володимиром Путіним найманців ПВК "Вагнер" завели майже 200 кримінальних справ. Більшість із них порушено за розбій, грабіж і крадіжки.

Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли трьох мирних жителів у Херсонській області. Журналісти повідомили, що трупи трьох місцевих виявили після звуків стрілянини ще 15 березня. Інцидент стався в селі Кохани.