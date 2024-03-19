"Його плани йдуть набагато далі": Кулеба пояснив амбіції Путіна у Європі та Азії

РФ не зупинятиметься на таких країнах як Молдова та Грузія й планує розширити зону свого впливу у Східній Європі та країнах Центральної Азії, вважає очільник МЗС України.

Амбіції правителя Росії Володимира Путіна не обмежуються кордонами найближчих сусідів і він рухатиметься далі, наскільки йому дозволять. Про це заявив керівник МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з представниками понад 160 ЗМІ з 65 країн світу, інформує "Європейська Правда".

Він нагадав про поширений Росією наприкінці 2021 року документ з вимогами до НАТО повернутися до своїх кордонів станом на 1997 рік. На думку дипломата, це означає, що РФ не зупинятиметься на таких країнах як Молдова та Грузія.

"Його плани йдуть набагато, набагато далі, і він рухатиметься так далеко, наскільки йому дозволять", – висловився щодо дій очільника Кремля Дмитро Кулеба.

Керівник українського відомства наголосив на тому, що допомога Україні завдати поразки Росії на її власній території – найефективніший спосіб запобігти ситуації. Це дозволить НАТО і центральноєвропейським країнам уникнути боїв із російськими солдатами на власній території.

Міністр розповів, що ціна ведення війни власними силами набагато вища. Україна платить її найбільше – життями своїх людей.

Кулеба нагадав, що Путін бажає відновлення Радянського союзу. У зв’язку з цим його амбіції йдуть далі кордонів його найближчих сусідів, оскільки він не приймає міжнародно визнаних кордонів.

"Тому країни Центральної Азії також мають бути занепокоєні", – додав Кулеба.

Нагадаємо, 19 березня до кінця березня Україна отримає половину з обіцяного ЄС мільйона снарядів. До України у 2024 році, як заявив речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань, планується відправити 1 мільйон артилерійських снарядів.