ЗС РФ намагалися украсти Leopard 2, проте "Азов" зупинив ворога: як йому це вдалося (відео)

Українські військові помітили за допомогою безпілотників, як окупанти намагалися вкрасти танк та вирішили зупинити ворога. Дрони точно влучили в моторні відсіки російських тягачів.

Біля Тернів Донецької області військові Збройних сил Російської Федерації намагалися вкрасти український танк Leopard 2, проте втратили два свої тягачі. Про це повідомили в пресслужбі "Азову" в Telegram.

"Одразу дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів", — йдеться у повідомленні.

Російські плани зруйнували оператори РУБпАК 12-ї бригади "Азов". Зокрема, FPV-дрони точно влучили в моторні відсіки БРЕМ противника, в результаті чого окупанти зазнали втрат.

Бійці опублікували відео, в якому показали, як українські дрони один за одним ударяли по військовій техніці окупантів. Після вдалої атаки тягачі загорілися, а росіяни зазнали втрат.

Нагадаємо, 15 березня у пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України розповіли, що бійці атакували контрольний спостережний пункт Збройних сил Російської Федерації в районі Авдіївки Донецької області. Також українці ліквідували гаубицю Д-30, за допомогою якої росіяни обстрілювали позиції ЗСУ та техніку.

18 березня у пресслужбі Сил оборони Півдня повідомили, що українські військові знищили російську колону, яка складалася з танка та трьох БМП. Це вдалося зробити за допомогою ПТРК Javelin на Запорізькому напрямку.