Франція може перекинути до України 20 тисяч солдатів: в МО розповіли, де їх можуть розмістити
На думку представника Міноборони Франції, розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а уздовж кордону з Білоруссю — убезпечило б Київ.
У випадку. якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі. Таку думку в ефірі телеканалу LCI висловив французький підполковник, співробітник Міністерства оборони Франції Вінсент Арбаретьє.
Так, підполковник прокоментував можливий розвиток подій і перекидання французьких військових на територію України. На думку представника французького оборонного відомства, в Україну можуть перекинути 20 тисяч військових з Франції і сформувати їх у мобільні бригади. Далі їх можуть розмістити вздовж річки Дніпро та вздовж кордону з Білоруссю.
Експерт сказав, що розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а розміщення французьких військ уздовж кордону з Білоруссю убезпечило б Київ.
При цьому він не виключає, що буде ухвалено рішення щодо змішаного варіанта із розміщенням французьких військ в обох цих локаціях.
Також Вінсент Арбаретьє додав, що не йдеться про безперервну лінію вибудовування оборони, а про розгортання підрозділів, які зможуть швидко реагувати на зміну ситуації.
"Підрозділи ближнього бою, бойові підрозділи та підрозділи підтримки, щоб бути здатними утримати росіян", — додав Арбаретьє.
Своєю чергою головнокомандувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль заявив про те, що Париж готується до "найважчих" битв на тлі посилення словесних поєдинків з Москвою.
"Французька армія готова. Якими б не були зміни у міжнародній ситуації, французів можна переконати: їхні солдати дадуть відповідь", — сказав він в коментарі щоденній газеті Le Monde.
За його словами, офіційно Франція має можливість задіяти 20 000 осіб упродовж тридцяти днів, а також може взяти під командування до 60 000 осіб як французів, так і їхніх союзників.
Нагадаємо, що керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Франція нібито готує приблизно 2 тисячі осіб для відряджання на територію України. У заяві йдеться про те, що президент Франції навмисно "не визнає загибелі французьких військових в Україні".
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться ухвалити рішення щодо відряджання військ на українську територію у 2024 році.