Франція може перекинути до України 20 тисяч солдатів: в МО розповіли, де їх можуть розмістити

На думку представника Міноборони Франції, розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а уздовж кордону з Білоруссю — убезпечило б Київ.

У випадку. якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі. Таку думку в ефірі телеканалу LCI висловив французький підполковник, співробітник Міністерства оборони Франції Вінсент Арбаретьє.

Так, підполковник прокоментував можливий розвиток подій і перекидання французьких військових на територію України. На думку представника французького оборонного відомства, в Україну можуть перекинути 20 тисяч військових з Франції і сформувати їх у мобільні бригади. Далі їх можуть розмістити вздовж річки Дніпро та вздовж кордону з Білоруссю.

Експерт сказав, що розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а розміщення французьких військ уздовж кордону з Білоруссю убезпечило б Київ.

Розміщення французьких військ уздовж кордону з Білоруссю убезпечило б Київ

При цьому він не виключає, що буде ухвалено рішення щодо змішаного варіанта із розміщенням французьких військ в обох цих локаціях.

Також Вінсент Арбаретьє додав, що не йдеться про безперервну лінію вибудовування оборони, а про розгортання підрозділів, які зможуть швидко реагувати на зміну ситуації.

"Підрозділи ближнього бою, бойові підрозділи та підрозділи підтримки, щоб бути здатними утримати росіян", — додав Арбаретьє.

Розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України

Своєю чергою головнокомандувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль заявив про те, що Париж готується до "найважчих" битв на тлі посилення словесних поєдинків з Москвою.

"Французька армія готова. Якими б не були зміни у міжнародній ситуації, французів можна переконати: їхні солдати дадуть відповідь", — сказав він в коментарі щоденній газеті Le Monde.

За його словами, офіційно Франція має можливість задіяти 20 000 осіб упродовж тридцяти днів, а також може взяти під командування до 60 000 осіб як французів, так і їхніх союзників.

Нагадаємо, що керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Франція нібито готує приблизно 2 тисячі осіб для відряджання на територію України. У заяві йдеться про те, що президент Франції навмисно "не визнає загибелі французьких військових в Україні".

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться ухвалити рішення щодо відряджання військ на українську територію у 2024 році.