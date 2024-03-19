"Готується до найважчих битв": Франція не виключає участі у війні, — Генштаб

За словами начальника штабу П'єра Шилля, мета французької армії полягає в тому, щоб уникнути нападу на країну.

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Французька армія готується до "найважчих" битв на тлі погіршення зовнішньополітичних відносин із Москвою. Про це повідомив начальник штабу Франції П'єр Шилль у колонці видання Le Monde.

За його словами, яким би не був розвиток міжнародної ситуації, французькі солдати готові до боїв.

"Щоб захистити себе від нападів і захистити свої інтереси, французька армія готується до найважчих битв", — сказав він.

П'єр Шилль наголосив, що президент Франції Еммануель Макрон нещодавно спровокував інтенсивні дебати у Франції та всередині НАТО, заявивши, що "не виключає" того, що західні військові будуть відправлені в Україну в майбутньому. Незважаючи на розбіжності, Макрон запевнив, що його заява була "виваженою".

За словами генерала, мета французької армії полягає в тому, щоб уникнути нападу на країну.

Він додав, що офіційно Франція має можливість направити 20 000 осіб протягом тридцяти днів для участі в бойових діях. Загалом в армії перебуває 121 000 солдатів і може призвати як підкріплення 24 000 резервістів.

Нагадаємо, Емманюель Макрон розповів, чи будуть французькі військові в Україні. За словами французького президента, Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. Париж готовий вжити для цього всіх заходів.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Макрон так різко змінив позицію. За словами українського лідера, Париж і Київ обговорюватимуть подальші варіанти військової підтримки України.