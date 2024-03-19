Рамштайн-20: Остін закликав "не помилятися", адже "Путін спостерігає" (відео)

За результатами засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США заявив, що наразі увага партнерів зосереджена на забезпеченні невідкладних потреб ЗСУ на полі бою і наданні допомоги для довгострокової перспективи.

Глава Пентагону Ллойд Остін повертається до США, сповнений рішучості підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів Україні. Про це міністр оборони США заявив на пресконференції на авіабазі Рамштайн у Німеччині після засідання Контактної групи з питань оборони України у вівторок, 20 березня.

За його словами, Україна бореться за виживання та відновлення суверенітету, а для Сполучених Штатів є питанням честі допомогти у цьому.

"Сьогодні виживання України під загрозою. І безпека Америки під загрозою. Вони не можуть гаяти жодного дня, ми теж не маємо марнувати часу. Тож я йду сьогодні із повною рішучістю підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів", — сказав очільник міноборони США.

Остін закликав "не помилятися", адже "Путін спостерігає".

Він також заявив, що спроби російського президента "ізолювати Україну" залишили його "наодинці з Іраном і Північною Кореєю".

"Український народ не дозволить Путіну перемогти, і ми також. Як сказав президент Байден, ми не відступимо. Путін сподівався ізолювати Україну. Натомість він залишився наодинці з Іраном і Північною Кореєю. … Наші союзники та партнери тут, тому що вони розуміють ставки. А друзі України продовжують розробляти інноваційні рішення, щоб надати Україні докорінно необхідні можливості, особливо в області протиповітряної оборони, бронетехніки та артилерійських боєприпасів. І ми пишаємося тим, що стоїмо з ними", — сказав Остін.

Глава Пентагону додав, що за два роки повномасштабної війни партнери по "Рамштайну" надали Україні понад 88 млн доларів.

Наразі увага партнерів зосереджена на двох напрямках:

забезпечення невідкладних потреб ЗСУ на полі бою;

надання допомоги для довгострокової перспективи.

Нагадаємо, 19 березня відбулося 20-те засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн євро.

Попереднє засідання учасників Контактної групи з питань оборони України було 14 лютого. Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої доєдналися вже 15 країн.