РФ посилює НПЗ "Панцирями": у ГУР розповіли, чи вплине це на атаки БПЛА

За словами представника ГУР Андрія Юсова, заяви Москви про посилення НПЗ засобами ППО спрямовані на заспокоєння суспільного обурення та розпилу бюджетних коштів.

Російська влада ухвалила рішення посилити засобами протиповітряної оборони нафтопереробні заводи й енергетичні обʼєкти. В українській розвідці такі заяви вважають окозамилюванням. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі виданню "Українська правда".

За словами Андрія Юсова, військові обʼєкти в Росії й надалі матимуть проблеми. Він наголосив, що "Панцирі" біля цих підприємств "давно стоять", тоді як заяви Москви спрямовані для заспокоєння суспільного обурення й розпилу бюджетних коштів.

"Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись", — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, 19 березня директор департаменту з розвитку газової промисловості Міненерго РФ Артем Верхов заявив, що країна працює над прикриттям нафтогазових обʼєктів зі встановленням "Панциря".

Фокус писав, що вночі 17 березня українські безпілотні літальні апарати атакували Словʼянський НПЗ у Краснодарському краї. За інформацією СБУ, після атаки зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, зокрема, це й було основною метою.

18 березня у ЗМІ розповіли, що в Європі продовжують зростати ціни на природний газ. За словами голови сировинного відділу стратегії Saxo Bank A/S Хансена, на це можуть впливати ситуація у Фріпорті й атаки ЗСУ на російську енергетичну інфраструктуру.