Для прикриття: Москва вирішила встановити системи ППО біля нафтогазових підприємств

У Міненерго РФ заявили, що для захисту критично важливих підприємств використовуватимуть системи типу "Панцир".

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Після того, як останніми місяцями Київ посилив атаки на російські нафтопереробні заводи та енергетичні об'єкти, Москва ухвалила рішення охороняти нафтогазові споруди із залученням ракетних систем. Про це повідомляє видання The Guardian.

Як зазначають у виданні, для захисту підприємств буде застосовуватися система ППО "Панцир".

"Ми спільно працюємо, зокрема з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, зі встановлення, відповідно, систем захисту типу "Панцир", — повідомив директор департаменту з розвитку газової промисловості Міненерго РФ Артем Верхов.

Нагадаємо, що загалом БПЛА СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Слов'янський НПЗ став черговим нафтовим заводом, який українські безпілотники атакували за тиждень. При цьому ситуацію на російському ринку енергоресурсів експерти назвали серйозною, про що свідчать торги на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі. Ціна бензину в РФ досягла свого максимуму за півроку, а її зростання за день становить майже 2%.

А військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман заявив, що безпілотні літальні апарати з України здійснюють атаки на нафтопереробні підприємства в Росії. Ці удари тривають, становлячи серйозну загрозу для об'єктів РФ. Кремль стикається з труднощами в повному захисті своїх НПЗ.

Також у ЗМІ повідомляли, що ціни на природний газ у Європі продовжують зростати вже четвертий день поспіль. Це зумовлено обмеженням поставок із заводу зі скрапленого природного газу у Фріпорті (США) та атаками дронів на енергетичну інфраструктуру в Росії.