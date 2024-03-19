Для прикрытия: Москва решила установить системы ПВО возле нефтегазовых предприятий

В Минэнерго РФ заявили, что для защиты критически важных предприятий будут использоваться системы типа "Панцирь".

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После того, как в последние месяцы Киев усилил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты, Москва приняла решение охранять нефтегазовые сооружения с привлечением ракетных систем. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как отмечают в издании, для защиты предприятий будет применяться система ПВО "Панцирь".

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Росгвардии, по прикрытию объектов, по установке, соответственно, систем защиты типа "Панцирь", — сообщил директор департамента по развитию газовой промышленности Минэнерго РФ Артем Верхов.

Напомним, что всего БПЛА СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России. Славянский НПЗ стал очередным нефтяным заводом, который украинские беспилотники атаковали за неделю. При этом ситуацию на российском рынке энергоресурсов эксперты назвали серьезной, о чем свидетельствуют торги на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Цена бензина в РФ достигла своего максимума за полгода, а ее рост за день составляет почти 2%.

А военный эксперт из Израиля Давид Гендельман заявил, что беспилотные летательные аппараты из Украины осуществляют атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Эти удары продолжаются, представляя серьезную угрозу для объектов РФ. Кремль сталкивается с трудностями в полной защите своих НПЗ.

Также в СМИ сообщали, что цены на природный газ в Европе продолжают расти уже четвертый день подряд. Это обусловлено ограничением поставок с завода по сжиженному природному газу во Фрипорте (США) и атаками дронов на энергетическую инфраструктуру в России.