"Брак піхоти": ЗСУ не стримають росіян без мобілізації, — "Вовки Да Вінчі"

Українські військові покладаються на мобілізацію, оскільки в ЗСУ потрібні спеціалісти. Командир "Вовків Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що на полі бою потрібна піхота, навіть з меншою мотивацією.

На полі бою спостерігається брак піхоти. За словами командира окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, примусова мобілізація частково це закриває. Про це він розповів в інтервʼю LIGA.net.

"Брак піхоти є. Примусова мобілізація частково це закриває, але є питання до якості", — сказав Сергій Філімонов.

Він розповів, що кожному командиру важливіше, аби в нього був фахівець-артилерист, який уміє попадати, рахувати і подружиться з системою, або креативний інженер, який вибудовуватиме вибухові або невибухові загородження, які противнику важко подолати, чи рота і взвод вогневої підтримки, які не допустять, щоб ворог підійшов до позиції.

Зі слів Філімонова, потрібно забезпечити притік спеціалістів до ЗСУ, навіть, якщо піхота матиме меншу якість та мотивацію, ніж підрозділ забезпечення. Тому військові покладаються на ту мобілізацію, яку проводить Україна.

"Без мобілізації хоча б 250 000 бійців у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є", — наголосив він.

Він додав, що цього року не йдеться про відновлення кордонів, повернення Криму, Маріуполя чи Донецька. Військовий вважає, що від змін в армії, в мобілізації, рекрутингу, допомоги партнерів, дозволу на використання зброї для ударів по території агресора та від подій у Росії залежить те, чи Україна цього року буде лише оборонятися.

Нагадаємо, адвокат Ілля Шипко розповів, що призвати на військову службу одночасно можуть кількох працездатних чоловіків з однієї родини.

Раніше депутат від партії "Голос" Роман Лозинський наголосив, що в Україні можуть запровадити бронювання від мобілізації для чоловіків, які мають певний рівень доходів. Нардеп має сумніви, що ця пропозиція набере 226 голосів.