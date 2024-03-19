Раніше червня: Шмигаль розказав, коли Україна матиме достатньо боєприпасів (відео)

За словами глави уряду, Київ сподівається до квітня отримати достатню кількість боєприпасів, аби стримати фронт.

Україна розраховує мати достатню кількість боєприпасів вже наступного місяця, аби Збройні сили України змогли дати гідну відсіч російським військам. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції під час візиту до Люксембурга у вівторок, 19 березня.

Глава українського уряду зазначив, що це буде можливо завдяки ініціативі Праги із закупівлі 800 тисяч снарядів.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива, до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і вже починаючи з квітня ми матимемо достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", — сказав Шмигаль.

Крім того, очільник Кабміну нагадав, що Україна сподівається отримати й іншу зброю від партнерів.

"Ми також розраховуємо на постачання ракет великої та середньої дальності, щоб скоротити логістику Росії на окупованих територіях. Це також принципово важливо, як і артилерійські снаряди для нас", — пояснив Шмигаль.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України — що відомо

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Йдеться про боєприпаси калібру 155 міліметрів і боєприпаси калібру 122 міліметри.

Про намір інвестувати в цю ініціативу зголосилася низка країн — Данія, Франція, Литва, Латвія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція та інші.

13 березня радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр заявив, що боєприпаси, куплені Прагою за межами Європейського союзу, можуть бути доставлені в Україну вже до червня. Водночас він застеріг, що Росія може спробувати зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому партнери намагаються засекретити всі інші деталі.