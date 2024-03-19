Відбудуться "дуже цікаві події": Заходу потрібно готуватися до деколонізації РФ, — Данілов

Україна збудила Європу, яка вважала, що з боку Росії немає жодних загроз. Західні країни починають розуміти всю небезпеку, зокрема й для них самих, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Західним країнам потрібно готуватися до деколонізації Російської Федерації. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі "УП.ПІДСУМКИ".

Він зауважив, що наразі Росія перебуває в крайній стадії, коли починає процес "абсолютної деколонізації".

"Це буде відбуватися пришвидшеними темпами. Саме до цього треба готуватися Заходу", — сказав Олексій Данілов.

Він зауважив, що деякі країни не хочуть, аби РФ деколонізувалася, проте історія побудована у такий спосіб, що ніхто ні в кого питати не буде. Натомість в один момент відбудуться "дуже цікаві події", які будуть на користь Україні.

"І я ще раз наголошую: Захід має бути готовий до того моменту, що Росія буде деколонізована найближчим часом", — наголосив він.

Також він розповів, що пройде час, і історики напишуть, що Україна своїми діями збудила Європу, яка була "в засинанні" та вважала, що немає ніяких небезпек із боку Росії. Проте західні країни починають розуміти, що РФ небезпечна, зокрема й для них. Крім цього, українські військові боронять не лише свою державу, але й захищають Європу.

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Нагадаємо, 17 березня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес закликала іспанців "прокинутися". Вона зауважила, що громадяни не розуміють, як легко балістична ракета РФ може ударити по країні.

Того ж дня керівник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що президент РФ Володимир Путін не обмежиться лише кордонами сусідніх країн, а рухатиметься настільки далі, наскільки йому дозволять. З його слів, найкращий спосіб запобігти ситуації — допомогти Україні завдати поразки РФ на її ж території.