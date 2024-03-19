"Потрібно прокинутися": у Міноборони Іспанії закликали усвідомити небезпеку ракетного удару РФ

Глава іспанського оборонного відомства Маргарита Роблес переконана в тому, що з урахуванням нещодавніх заяв Путіна, загроза з боку Москви є "тотальною та абсолютною".

Related video

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 17 березня заявила, що громадяни країни не розуміють, наскільки легко російська балістична ракета може вразити Іспанію. У зв'язку з цим вона закликала іспанців "прокинутися", щоб усвідомити небезпеку, яку Росія становить для сусідніх країн і світової спільноти загалом. Про це повідомляє іспанська газета El Mundo.

"Я хотіла б звернутися до іспанського суспільства із закликом прокинутися, бо інколи мені здається, що ми не усвідомлюємо величезної небезпеки, яка існує нині. І не тільки в Україні, а й у Газі, і в Сахелі, де я дуже песимістично оцінюю ситуацію", — сказала вона в інтерв'ю журналістам.

Вона назвала загрозу з боку Росії "тотальною й абсолютною", пославшись на нещодавні заяви російського президента Володимира Путіна щодо ядерної війни. За її словами, не тільки громадяни Іспанії, а й уся Європа має усвідомити, що небезпека з боку Москви не просто гіпотетична, а реальна і дуже близька.

"Країни, що межують із Росією, це дуже добре розуміють; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають цього усвідомлення", — додала Роблес.

Важливо

Погрози Путіна "санітарною зоною": експерти оцінили шанси РФ захопити нові території України

Також міністр висловилася з приводу потенційного розміщення військ блоку НАТО в Україні. За її словами, відправлення військ означатиме дуже важливу ескалацію і навіть можливість поширення війни.

"Іспанія прихильна до України, але ми не приділяємо цьому стільки уваги, скільки це роблять інші країни", — підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що іспанська філія Rheinmetall Expal Munitions уклала контракт на 300 мільйонів євро на створення ракет із дальністю ураження цілей до 300 км. За даними порталу Infodefensa, цей арсенал ракет мають виготовити на заводах в Іспанії в період із 2024 до 2027 року.