"Нужно проснуться": в Минобороны Испании призвали осознать опасность ракетного удара РФ

Глава испанского оборонного ведомства Маргарита Роблес убеждена в том, что с учетом недавних заявлений Путина, угроза со стороны Москвы является "тотальной и абсолютной".

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес 17 марта заявила, что граждане страны не понимают, насколько легко российская баллистическая ракета может поразить Испанию. В этой связи она призвала испанцев "проснуться", чтобы осознать опасность, которую Россия представляет для соседних стран и мирового сообщества в целом. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

"Я хотел бы обратиться к испанскому обществу с призывом проснуться, потому что иногда мне кажется, что мы не осознаем огромную опасность, которая существует в настоящее время. И не только в Украине, но и в Газе, и в Сахеле, где я очень пессимистично оцениваю ситуацию", — сказала она в интервью журналистам.

Она назвала угрозу со стороны России "тотальной и абсолютной", сославшись на недавние заявления российского президента Владимира Путина относительно ядерной войны. По ее словам, не только граждане Испании, но и вся Европа должна осознать, что опасность со стороны Москвы не просто гипотетическая, а реальная и весьма близкая.

"Страны, граничащие с Россией, это очень хорошо понимают; возможно, те из нас, кто живет на юге, не имеют этого осознания", — добавила Роблес.

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Также министр высказалась по поводу потенциального размещения войск блока НАТО в Украине. По ее словам, отправка войск будет означать очень важную эскалацию и даже возможность распространения войны.

"Испания привержена Украине, но мы не уделяем этому столько внимания, сколько это делают другие страны", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Испанский филиал Rheinmetall Expal Munitions заключил контракт на 300 миллионов евро на создание ракет с дальностью поражения целей до 300 км. По данным портала Infodefensa, этот арсенал ракет должен быть произведен на заводах в Испании в период с 2024 по 2027 год.