Мобілізація по-новому: чи планують розсилати онлайн-повістки та підвищувати штрафи для ухилянтів

У профільному комітеті ВР повідомили, що з розміром штрафів ще нічого не вирішено, як із заходами впливу за порушення законодавства, а от електронний кабінет призовника члени комітету однозначно вважають правом, а не обов'язком військовозобов’язаного.

У комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної Ради продовжують обговорення поправок до законопроєкту про мобілізацію. Наразі триває розгляд запровадження електронних повісток, підвищення штрафів за порушення законодавства та інших питань, про що розповідає членкиня комітету, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

Щодо заходів покарання

Вона підтвердила, що дійсно в урядовому законопроєкті про мобілізацію йдеться про збільшення штрафів за порушення, але з розміром їх парламентарі ще не визначилися — чи це будуть 100 тисяч гривень, чи більше.

Щодо заходів за порушення законодавства та покарання ухилянтів, Фріз зазначила, що передбачалось за неявку військовозобов’язаного до ТЦК після його оповіщення подача позову до адміністративного суду.

"За рішенням суду до людини, яка не з’явилась до ТЦК, вже можуть застосовуватися так звані заходи впливу: обмеження на водіння транспортним засобом чи блокування рахунків, чи обмеження переміщення, виїзду за кордон. Безпосередньо стосовно цієї правки – було відхилено можливість для представників ТЦК та СП вживати такі заходи впливу, адже вони були прописані не чітко з погляду можливості застосування. Тобто не було зрозуміло, в якому обсязі їх застосовуватимуть. Один, два чи одразу всі три заходи, які були викладені в пропозиції", — підкреслила Фріз.

Крім того, як зауважила нардепка, не було встановлено чітких термінів, на який можуть застосовуватися ці заходи.

"І ключове, що було порушенням кодексу адміністративного судочинства — це те, що були фактично знівельовані строки подачі громадянином апеляційного оскарження на рішення адміністративного суду. Це є порушенням Конституції, адже кожна людина має право на захист своїх прав. Тому все це як заходи впливу було поки що відхилено", — додала членкиня комітету.

Щодо електронних повісток

У комітеті парламенту повідомили, що створення електронного кабінету призовника буде не обов'язком, а правом.

"Майже одностайно комітет був проти впровадження як обов’язку електронного кабінету (військовозобов’язаного. — Ред.). Було ухвалено рішення, що це буде правом, можливістю для людини віком від 18 до 60 років після оголошення воєнного стану перепідтвердити свої персональні дані чи то через ЦНАП, чи то через ТЦК та СП, чи то через електронний кабінет, якщо громадянин зголосився його зробити. Тобто це є правом, а не обов’язком", — однозначно підтвердила Фріз.

Крім того, за її словами, було відхилено поняття надсилання електронних повісток через електронний кабінет.

За словами Ірини Фріз, у вівторок, 19 березня, було підтримано "достатньо якісну норму" щодо зобов’язання державних районних адміністрацій здійснювати оповіщення по ОТГ з населенням до 10 тисяч осіб.

"Зроблено таку поправку для того, щоб цього не робили старости, які змушені були розносити повістки", — зауважила нардепка.

Щодо інших питань роботи комітету

Також Фріз повідомила, що були відкориговані позиції стосовно вилучення транспортних засобів у підприємств. За її інформацією, запропоновано, аби були встановлені чіткі критерії, а також граничний відсоток щодо вилучення транспортних засобів.

"Це зроблено для того, щоб не відбувалось такого: у одного підприємства вилучають все, а в інших все залишається", — уточнила вона.

Наразі Фріз поінформувала, що комітет розглядає 1505-ту поправку і продовжуватиме свою роботу надалі.

"Я сподіваюсь, що на наступних тижнях законопроєкт буде підготовлений комітетом до розгляду в другому читанні безпосередньо в залі парламенту", — підкреслила парламентарка.

Вона резюмувала, що для того, аби здійснити якісну мобілізацію, потрібно декілька речей.

"Фахова підготовка, мотиваційний чинник та змінення інформаційної політики держави стосовно того, чим є мобілізація для існування української нації в майбутньому, забезпечення всім — від форми до продуктів харчування і зброєю. Якщо все це є в наявності, то питання мобілізації не набуло б такого резонансу, який постійно збурює суспільство", — підсумувала Фріз.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що ухилянтів від мобілізації можуть позбавити права керувати автомобілем.

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