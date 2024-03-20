Без лазерної зброї та 105-мм гармати: США міняють підхід до літака-фортеці AC-130J (фото)

Постійні технічні проблеми з лазерною зброєю призвели до планів закрити програму вже цього року, бо першій політ мав відбутися ще у 2024 році, але цього досі не сталося. А 105-мм гармата може не бути ефективною у випадку війни в Тихоокеанському регіоні.

Повітряні сили США відмовилися від планів встановити лазерну зброю в літак AC-130J Ghostrider. Також із літака можуть зняти 105-мм гармату. Про це повідомляє The War Zone.

Після багатьох років затримок у США вирішили відмовитися від лазерної зброї AHEL на літаку-фортеці AC-130J. Глобально військові переглядають поточні та майбутні заплановані можливості на літаку AC-130J. Літак хочуть перепрофілювати від операцій по боротьбі з повстанцями до планування бойових дій високої інтенсивності.

"Після завершення значних наземних випробувань на відкритому повітрі твердотільної лазерної системи AHEL на високій потужності виникли технічні проблеми. Ці проблеми затримали інтеграцію на літаку AC-130J Block 20 після закінчення наявного вікна для інтеграції та льотних випробувань", — повідомили в Командуванні спеціальних операцій Повітряних сил США.

Лазерна зброя для AC-130J відміняється

Спершу армія сподівалася, що льотні випробування AC-130J із лазерною зброєю відбудуться у 2021 фінансовому році, але графік постійно переносився. Останньою датою був січень 2024 року, але цього теж не сталося. У результаті програму зосереджували на наземних випробуваннях, щоб покращити роботу й надійність всієї установки, яку розробляв Lockheed Martin. У бюджетному запиті на 2025 фінансовий рік немає запиту на фінансування AHEL, бо цього року програму закриють.

Також зʼявляється все більше ознак, що Ghostrider втратить 105-мм гаубицю в межах переоцінки можливостей літака. Пентагон проведе інженерний аналіз і те, як можна видалити гармату з літака. Усе це повʼязано з потенційною війною в Тихому океані. Наразі основним завданням AC-130 є безпосередня підтримка Сил спецоперацій на землі в умовах дозволеного та напівдозволеного середовища.

105-мм гармата на AC-130J

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали, що літак AC-130J оснастять сучасними радарами для збільшення дальності стрільби.

7 березня 2023 року США вперше відправили в Південну Корею "універсального солдата" AC-130J.