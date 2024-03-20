Ховають кораблі з "калібрами": полковник ЗСУ пояснив поїздку Шойгу в окупований Крим

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, на посаду командувача російського військового флоту росіяни призначили колишнього командувача Чорноморського флоту. Ухвалюються певні організаційні рішення, щоб протистояти атакам українських морських дронів.

Основною проблемою для Росії є збереження боєздатності її Чорноморського флоту в умовах, коли українські сили, озброєні морськими дронами типу Magura та Seababy, демонструють високу ефективність. Про це розповів військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

Селезньов підкреслив, що російські кораблі, особливо носії крилатих ракет "Калібр", були заховані в бухтах Новоросійська через побоювання їх ураження в Севастополі.

"На посаду командувача російського військового флоту вони призначили колишнього командувача Чорноморського флоту. Думаю, на місці в Севастополі ухвалюють певні організаційні та кадрові рішення, щоб вирішити проблему", — сказав він.

Візит Шойгу до окупованого Криму розглядається експертом як спроба знайти нові організаційні та кадрові рішення для протистояння українським загрозам.

"Якісне планування таких операцій у взаємодії з нашими партнерами, які дають нам оперативну розвідувальну інформацію, фактично заганяє в глухий кут російські кораблі. Це означає, що росіянам потрібно шукати шляхи вирішення" — наголосив Селезньов.

Колишній радник Генштабу ЗСУ висловив упевненість у тому, що візит Шойгу і заходи, яких він вживає, не залишаться без відповіді з боку українських військових і спецслужб, підкресливши, що "на будь-яку дію є протидія".

Нагадаємо, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що українські військові зможуть "перевернути" Кримський міст за допомогою ракет ATACMS. За його словами, українські військові отримають снаряди 150-го калібру і зможуть залучити літаки F-16 у війні вже цього року.

Раніше повідомлялося, що Українська розвідка знищила за допомогою морських дронів російський патрульний корабель "Сергей Котов". Корабель виконував завдання з охорони водного району в Керченській протоці та контролю цивільного судноплавства.