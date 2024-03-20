Фінляндія посилює річковий флот ЗСУ для захисту плацдарму в Кринках, — Forbes

За словами журналістів, ЗСУ можуть за такої підтримки зміцнити лінії постачання через Дніпро в лівобережне селище Кринки, де з жовтня утримується вузький плацдарм. У складі ВМС Фінляндії багато бронекатерів: Jehus, Jurmos, Uiskos.

Фінляндія стала ще однією країною, яка надала підтримку річковим силам України, які намагаються захиститися від ударів російських дронів. Про це пише Forbes.

Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив, що підтримує передачу фінських човнів через територію Румунії.

Поки що невідомо, скільки човнів передадуть фіни і якого типу. Але очевидно, що ЗСУ можуть за такої підтримки зміцнити лінії постачання через Дніпро в лівобережне селище Кринки, де з жовтня утримується вузький плацдарм.

У складі ВМС Фінляндії багато бронекатерів: з десяток 32-тонних Jehus, 38 Jurmos вагою 14 тонн (до того ж ще 17 будують) і близько 20 Uiskos вагою 10 тонн. Ці плавзасоби перевозять і доставляють війська через довгу берегову лінію Фінляндії.

Найімовірніше, Україні передадуть Uiskos. Цим човнам уже кілька десятиліть, фінська армія замінює їх на нові Jehus і Jurmos.

В Uiskos, хоча і є кевларова вкладка, що допомагає зупинити вогонь зі стрілецької зброї, броня все ж таки тягнеться тільки вздовж бортів човнів. На відміну від Jehus і Jurmos із закритими пасажирськими салонами, у застарілих Uiskos відкритий верх — звідси вразливість перед дронами.

Радіоглушники, які ЗСУ використовують проти ворожих дронів на правому березі Дніпра, мабуть, найкращий захист від безпілотників. Але бронезахист теж не завадить, тому Україна і прагнула отримати від союзників будь-які бронекатери.

Нещодавній пакет допомоги від Швеції на 680 млн доларів містив 30 річкових катерів, у т.ч. 10 броньованих CB90. За словами відставного офіцера ВМС США Піта Пагано, ескадрилья з 10 CB90 може висадити роту з 200 морських піхотинців "з певним ступенем виживання як корабля, так і військ".

Jehu або Jurmo аналогічні CB90; відкритий Uisko — ні. Не те, що цим фінським човнам не будуть раді в українських річкових силах, але вони являють собою істотне поліпшення порівняно з надувними човнами з жорстким корпусом, які зараз використовують ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська намагалися вкрасти шведський танк Strv 122.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися до Першотравневої греблі й стверджують, що захопили Орлівку.