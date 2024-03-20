Ракетна атака на Одесу: у РФ "розганяють" фейк про ліквідацію солдатів НАТО

За словами експертів центру SPRAVDI, неправдиві твердження про знищення іноземних військових поширюють з метою зміцнення ідеї, ніби Росія перебуває в конфлікті не з Україною, а з НАТО безпосередньо.

Російські пропагандисти активно поширюють недостовірну інформацію щодо нібито знищення військовослужбовців НАТО, зокрема американських і німецьких офіцерів, під час ракетної атаки на Одесу, що відбулася 15 березня. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Цю дезінформацію про "ліквідацію західних інструкторів" або "військових із країн НАТО" використовують окупаційні сили як спосіб легітимізації військових дій, що призводять до загибелі мирного населення, зазначають фактчекери.

"Такі заяви вже лунали після удару по піцерії в Краматорську, по селу Гроза на Харківщині, де було вбито 53 цивільних особи", — сказано в повідомленні.

У реальності, наслідки ракетного обстрілу Одеси 15 березня призвели до загибелі 21 людини, включно з відомими особистостями як в Одесі, так і в Україні: рятувальником Денисом Колесниковим, ексзаступником мера Сергієм Тетюхіним, командиром поліцейського полку "Цунамі" Олександром Гостіщевим, а також цивільними особами.

Експерти наголошують, що неправдиві твердження про смерть іноземних військових поширюють з метою зміцнення ідеї, ніби Росія перебуває в конфлікті не з Україною, а з НАТО напряму.

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ посеред дня атакували ракетами Одесу. В ОВА повідомляли про смерть фельдшера і рятувальника, які приїхали допомагати постраждалим. У ДПСУ інформували, що рятувальники виїхали на місце ракетного удару, щоб погасити пожежу і шукати людей під завалами. Коли почалася робота, за місцем удару прилетіла ще одна ракета.