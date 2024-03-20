"Ми фізично виснажені": боєць ЗСУ закликав до жорсткої мобілізації в Україні

За словами українського захисника з позивним "Дід", за часів АТО\ООС воїнам надавалася можливість відпочити як фізично, так і психологічно. Однак зараз через брак особового складу цього не відбувається.

Необхідно провести "жорстку мобілізацію" в Україні, оскільки захисники України виснажені. Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України Володимир із позивним "Дід", передає hromadske.

Боєць наголосив, що українські військовослужбовці на передовій повинні мати можливість відпочити.

"Ми вже фізично виснажені. Має бути жорстка мобілізація, щоб було більше підрозділів, більше бригад, батальйонів. Як у 2014-2015-му: ми заходили на 45-65-90 діб, а потім на якийсь час нас виводили, потім знову заходили. Було б трохи легше", — розповів Володимир.

"Дід" наголосив, що за часів АТО\ООС людям надавалася можливість відпочити, як фізично, так і психологічно, що значно полегшувало їхнє становище. Однак нині не вистачає заміни, щоб забезпечити цей відпочинок і доукомплектувати військовослужбовців.

"Дід" наголосив, що жорстка мобілізація необхідна для забезпечення відпочинку та заміни для захисників України, що дасть їм змогу відновитися і продовжити боротьбу за державу.

"Тоді хоч трохи людина відпочивала — і психологічно, і фізично. Зараз нам не вистачає цієї заміни, щоб трохи вивести людей, доукомплектувати, відпочити. Ось для цього і потрібна мобілізація. Жорстка мобілізація", — додав захисник.

Нагадаємо, що голова РНБО України Олексій Данілов заявив, що в основі закону про мобілізацію має бути закладений принцип справедливості: ті, хто зараз на фронті, потребують відпочинку.

Також повідомлялося, що в Раді розповіли, чи заборонять ухильникам керувати автомобілями.