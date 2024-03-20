"Продовжуємо їх ліквідацію": партизани виявили штаб ЗС РФ на лівому березі Дніпра (фото)
За даними членів партизанського руху "Атеш", російські військові намагаються ходити містом без шевронів, щоб сховатися серед цивільних.
Українські партизани виявили штаб російських окупантів у частині окупованої Херсонської області. Загарбники намагаються переховуватися серед цивільного населення. Про це повідомляє рух опору "АТЕШ".
"Агенти нашого руху розповіли нам про те, що в Генічеську Херсонської області російські військові намагаються ходити містом без шевронів, а дехто спеціально переодягається в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати як військових", — зазначають партизани.
"АТЕШ" пояснює, що ці дії зумовлені збільшенням активності партизанського руху в місті.
"Таким чином, вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усе і продовжуємо їхню ліквідацію", — зазначає український рух опору.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що авіабаза "Гвардійське", розташована на території окупованого Кримського півострова, зазнала ракетної атаки 1 березня. За даними журналістів, унаслідок удару було пошкоджено руліжну дорогу аеродрому.
Крім того, 31 січня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Зокрема, крилаті ракети вдарили по аеродрому "Бельбек" у Севастополі. 1 лютого з'явилися знімки наслідків удару. 2 лютого речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок атаки було уражено щонайменше три російські літаки.