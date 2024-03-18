Із акцентом і символікою на формі: партизани виявили військових РФ у Перевальному в Криму (фото)

За словами членів руху "Атеш", неподалік від головного КПП припарковано 15 вантажівок типу "КАМАЗ", а більшість військовослужбовців підрозділу РФ орендують житло в місті.

Related video

Партизани здійснили розвідку в одному з військових об'єктів, що належать Російській Федерації, у селищі Перевальне в Криму. У ході цієї операції було виявлено значну кількість військовослужбовців і військової техніки. Про це повідомляє рух опору "Атеш".

Партизани провели розвідку в пункті постійної дислокації 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Російської Федерації в селищі Перевальне.

"Наші агенти встановили, що біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість із них не місцеві, мають акцент і відповідну символіку на формі (ймовірно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", — інформують у "Атеш".

Партизани провели розвідку на території Перевального у Криму Партизани провели розвідку на території Перевального у Криму Партизани провели розвідку на території Перевального у Криму Партизани провели розвідку на території Перевального у Криму Партизани провели розвідку на території Перевального у Криму

За повідомленням партизанів, із боку військового містечка виявлено наявність контрольно-пропускного пункту (КПП), де чергують військові та поліцейські наряди.

Також партизанам вдалося дізнатися, що неподалік від головного КПП припарковано 15 вантажівок типу "КАМАЗ", а більшість військовослужбовців підрозділу РФ орендують житло в самому Перевальному.

"Із перерахованого вище стає зрозуміло, що ППД 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ поки що використовують як перевалочний пункт перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", — зазначають в "Атеш".

Партизани провели розвідку на території Перевального в Криму

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що авіабаза "Гвардійське", розташована на території окупованого Кримського півострова, зазнала ракетної атаки 1 березня. За даними журналістів, унаслідок удару було пошкоджено рульову дорогу аеродрому.

31 січня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, крилаті ракети вдарили аеродромом "Бельбек" у Севастополі. 1 лютого з'явилися знімки наслідків удару. 2 лютого спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в результаті атаки були уражені щонайменше три російські літаки.