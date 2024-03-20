Стратегічне бачення: ВМС США створили концепцію розвитку на 30 років

Національна оборонна стратегія передбачає, що армія має мати в строю 381 кораблів у 2042 фінансовому році. Проте військові не виключають, що цього може і не статись через брак фінансування.

В армії США створили два варіанти для розвитку Військово-морських сил США на наступні 30 років. Про це повідомляє Breaking Defense.

Журналісти отримали в своє розпорядження документ, в якому йдеться про розвиток традиційних (пілотованих людьми) кораблів Військово-морських сил на наступні 30 років. Перша концепція базується на тому, що законодавці виділять більше коштів на флот, а другий — ресурс буде обмежений і збільшення фінансування не буде. При цьому обидва варіанти однакові до 2033 фінансового року, а далі вже йдуть суттєві розходження. Основний спільний момент розвитку ВМС США до 2027 передбачає, що флот має складатись мінімум з 280 кораблів.

Порівняння концепцій розвитку ВМС США на наступні 30 років

Перший варіант документа передбачає, що до середини 2030-х років ВМС США матимуть 330 кораблів, а до 2045 — 377 кораблів. Другий варіант з обмеженим бюджетом передбачає, що 330 бойових кораблів не буде і до кінця 2030-х років, а в 2045 фінансовому році їх буде 343. Відтак він не відповідає Національній оборонній стратегії, в якій ВМС вказали, що потрібно мати 381 корабель. Ця стратегія передбачає, що у 2042-43 роках кількість кораблів сягатиме 381 одиниці. План з обмеженим ресурсом має можливість й максимум буде 348 кораблів у 2042 фінансовому році.

USS Arleigh Burke Фото: Вiкiпедiя

Обидва плани передбачають, що армія збереже в строю 31 десантний корабель протягом 30-річного періоду, бо того вимагає Конгрес. При цьому виконати плани можна буде за умови вчасного фінансування робіт і їхнього виконання. Раніше керівництво США визнало, що дефіцит готових до виконання бойових завдань кораблів заважає реагувати Корпусу морської піхоти на кризи в світі.

Також у ВМС акцентуються на виробництві підводних човнів в межах угоди AUKUS. Для сталого рівня виробництва однієї субмарини класу Colombia і двох субмарин класу Virginia необхідно 17,5 млрд доларів протягом наступних 5 фінансових років.

У 2025 фінансовому році ВМС США планують списати 16 кораблів і три субмарини, але отримати вони очікують лише 6 кораблів.

Нагадаємо, 12 березня ВМС США показали, як субмарина прорвалась крізь арктичні льоди у льодовому таборі "Кит".