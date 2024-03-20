Росіяни використовують китайські "гольф-кари" по всьому фронту, — лейтенант ЗСУ

За словами військового із позивним "Алекс", доцільність цих всюдиходів РФ – "під питанням". Їх заявлена вартість становить близько 20 тисяч доларів, в той час, як українські багі вартують 6-7 тисяч та можуть впоратися зі своїми завданнями "не гірше".

Російські окупанти на різних напрямках фронту залучили китайські "гольф-кари" для штурму позицій українських військових. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

"Китайські гольф-кари у під**ів вже по всьому фронту. Особисто я та мої побратими спостерігаємо купу випадків застосування цих багі на різних напрямках: Купʼянськ, Бахмут, Авдіївка, Кринки, Роботино", — йдеться у повідомленні.

За його словами, під Бігорівкою Луганської області минулого тижня їхало аж 9 таких "гольф-карів" на штурм українських позицій. "Алекс" наголошує, що це "не якась одноразова акція", а стабільні поставки Desertcross з Китаю в Російську Федерацію.

"Гольф-кари стають одним із основних засобів доставки о/с та БК на позиції, а інколи і штурмують на них", — стверджує військовий.

Крім того, на думку лейтенанта ЗСУ, доцільність цих всюдиходів залишається "під питанням". Їх заявлена вартість становить близько 20 тисяч доларів, в той час, як українські багі вартують 6-7 тисяч доларів та можуть впоратися зі своїми задачами "не гірше точно".

"Навіть прохідність, швидкість і маневреність краще, хіба по вантажопідйомності уступаємо", — уточнив "Алекс".

Нагадаємо, 14 березня бійці ЗСУ розказали, як знищили штурмовиків ЗС РФ на гольф-карах під Білогорівкою.

5 березня окупанти втратили три Т-90 "Прорив" за один бій. А окрім цього гольф-кари і БМП.