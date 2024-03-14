"Залетіли на 9 багі": ЗСУ рознесли штурмовиків РФ на гольф-карах під Білогорівкою (відео)

ЗС РФ намагались штурмувати українські позиції на двох ділянках. Одну позицію атакували на БМП, іншу — з використанням гольф-карів.

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На Луганщині в районі Білогорівки російські окупанти вирішили вирушити на штурм позицій Сил оборони на гольф-карах. До штурму вони так і не доїхали, бо ворожих штурмовиків рознесла українська артилерія та добили оператори FPV-дронів. Про це 14 березня в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"П**арчуки висунулися з глибини своєї оборони до наших позицій на китайських багі, переміщувалися швидко, але не доїзжаючи десь +- кілометр до наших передових позицій попали під наш обстріл, зупинилися, почали розбігатися, FPV і арта закінчили свою справу", — написав він.

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Військовий зауважив, що 2 гольф-кара було знищено, а 7 почали тікати, кинувши інших "гольфістів".

13 березня він повідомив, що в Білогорівці ЗС РФ намагались штурмувати українські позиції на двох ділянках. Так, на позиції на ділянці одного з підрозділів Сил оборони йшло 3 БМП з десантом. Одну БМП українські захисники підбили, інші 2 почали тікати, скинувши десант, який потім потрапив "на дискотеку 155 мм".

"На ділянці іншого бату підари вирішили залетіти на 9 багі, але взагалі безуспішно, FPV-дрони просто топ. П**ари працюють КАБами та "Солнцепеками", — розповів "Алекс".

Нагадаємо, що бійці ЗСУ в Білогорівці "евакуювалися" під носом у росіян. Їм довелося бігти 10 метрів через позиції ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що ССО на Херсонщині "хірургічно" знищили обладнання для FPV-дронів окупантів. Вони втратили обладнання для ударних дронів та станції РЕБ та "Муром-М".