Новий пакет допомоги: Іспанія готує до відправлення в Україну 20 танків Leopard 2А4, — ЗМІ
Зазначається, що техніка перебуває на консервації, тож перед відправленням в Україну буде доопрацьовано на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї.
В Іспанії Міжвідомча рада з торгівлі та контролю оборонної техніки й технологій подвійного призначення схвалила постачання 20 основних бойових танків (ОБТ) Leopard 2A4 в Україну. Про це 20 березня повідомив іспанський портал Infodefensa.
Іспанські ОБТ належать, які відправляться в Україну, належать до числа машин зі сховища в районі міста Сарагоса на північному сході Іспанії. І оскільки танки будуть зняті з консервації, то знадобиться ще деякий час для ремонту цих "леопардів", перш ніж вони потраплять в українські війська.
"Як і решту матеріалів, перед відправленням вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра, що в Севільї", — йдеться в публікації.
Також було зазначено, що іспанські чиновники розглянули ризики, пов'язані з потраплянням на чорний ринок обладнання, що призначене для українських сил. Такі сигнали, пише видання, надходили, зокрема, із боку міжнародних організацій. Деякі іспанські парламентарі щодо цього ставили запитання державній секретарці з торгівлі Сіані Мендес.
"Матеріали, що експортуються Іспанією, є необхідним, пріоритетним і найважливішим озброєнням для України в боротьбі з Росією, і немає жодних сумнівів, що Україна використовує їх найкращим чином для захисту власної національної безпеки", — відповіла на це Мендес.
У публікації також навели перелік військового обладнання для української армії, яке надіслала іспанська сторона з березня 2022 року по лютий 2024 року. Туди увійшли уніформа, тепловізори та засоби індивідуального захисту, дрони різних типів, гранатомети, стрілецька зброя, артилерійські системи та боєприпаси, ракети до ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk і Aspide, протикорабельні ракети Harpoon і 8 патрульних катерів.
Також раніше було відправлено 10 одиниць танків Leopard 2A4. Отже, загалом кількість іспанських ОБТ досягла 30 машин.
Раніше повідомлялося, що на базах зберігання армії РФ триває поступове вичерпання запасів техніки й озброєння. Експерти зазначили, що на російських складах могло залишитися до 4 тисяч танків і до 4 тисяч БМП.