Наступні пів року війни в Україні стануть вирішальними: Туск нагадав про постачанння боєприпасів

Прем'єр Польщі переконаний, що Європа повинна бути готова до нападу Росії, тому потрібно готуватися до цього.

Події найближчих шести місяців можуть зіграти вирішальну роль у війні в Україні. Проте для цього країни Заходу повинні забезпечити постійне постачання військової допомоги Україні, зокрема боєприпасів. Таку заяву під час пресконференції озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Укрінформ.

Зокрема, за словами очільника польського уряду, основне завдання партнерів Києва полягає в необхідності передати ЗСУ якомога більше боєприпасів, а також забезпечити їх подальше виробництво на заводах країни.

Дональд Туск запевнив, що в цьому питанні позиція Варшави буде "дуже активною".

Окремо політик висловив переконання, що Європа вже повинна почати готуватися до можливого нападу з боку Росії. Прем‘єр Польщі стверджує, що йдеться про реальну загрозу, саме тому "жодній країні не варто ігнорувати її, зокрема у випадку, коли про це говорять союзники". За словами Туска, найближчим часом уряд має намір продовжити накопичення запасів і спрямовуватиме кошти на різні рішення, які стосуються російської агресії.

Варто нагадати, що польський президент Анджей Дуда напередодні, 19 березня, заявив, що Росія може вдатися до атаки по країнах НАТО. За його словами, із часом у Москви може з'явитися відповідний військовий потенціал, який дозволить їй здійснити напад уже 2026-го або 2027 року. Через це країни Альянсу повинні збільшити витрати на оборону, щоб не стати для Кремля наступною ціллю.

Російський президент Володимир Путін 13 березня звинуватив Польщу в намірах здійснити напад на Україну. Він вважає, що поляки прагнуть повернути собі території, які свого часу перебували під їхнім контролем.