Кардинального прориву не буде: у США розповіли, як західна допомога вплине на фронт

США повинні затвердити додаткове фінансування для України, дати зброю, артилерію та боєприпаси, вважає голова комітету Збройних сил Сенату США Джек Рід.

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Голова комітету Збройних сил Сенату США Джек Рід заявив, що додаткове фінансування допоможе українським військовим повільно відтісняти росіян, проте не забезпечить кардинальний прорив на фронті. Про це повідомило видання "Голос Америки".

За словами Ріда, у разі затвердження додаткової допомоги для України військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально".

Він переконаний, що додаткова американська допомога дасть можливість ЗСУ перейти в наступ у 2025 році, який дозволить встановити вогневий контроль над тимчасово окупованим Кримом.

"Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл переговорів", — зауважив він.

Також Джек Рід закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування, дати зброю, артилерію та боєприпаси Україні. Сенатор вважає, що ЗС РФ можуть здійснити тиск на ЗСУ та перейти до "звичнішого для них типу війни", а саме до фіксованих позицій, бункерів, щільного мінування.

Нагадаємо, 18 березня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив про допомогу, яку країна може надати у вигляді безвідсоткового кредиту. За його словами, спікер Палати представників Майк Джонсон намагається знайти спосіб просунути допомогу Києву.

Тоді ж Ліндсі Грем зауважив, що Україна зможе "перевернути" Кримський міст після того, як отримає ракети ATACMS. Він сподівається, що 2024 стане роком якісної переваги для ЗСУ.