Допомога США: сенатор-республіканець запропонував Києву безвідсотковий кредит

Ліндсі Грем сподівається, що ідея кредиту буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів у Палаті представників.

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Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткового кредиту. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час брифінгу в Києві в понеділок, 18 березня, повідомляє NV.

Політик повідомив, що перед візитом до України розмовляв зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Той, за словами Грема, шукає варіанти, за яких Конгрес схвалив би пакет американської допомоги Києву.

"Я розмовляв зі спікером до того, як приїхав сюди. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", — розказав сенатор.

Він також нагадав, що цей варіант допомоги підтримує колишній президент США Дональд Трамп.

Грем сподівається, що відповідний проєкт рішення може з’явитися та бути проголосований Конгресом уже найближчим днями.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Ліндсі Гремом відзначив "рішучу налаштованість американського Конгресу посилювати підтримку України" та подякував за це.

"Для нас критично важливо, щоб Конгрес уже невдовзі завершив усі необхідні процедури й ухвалив остаточне рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги, яка зміцнить українську економіку та наші Збройні сили", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 17 березня під час виступу на мітингу в Огайо Дональд Трамп сказав, готовий надати допомогу Києву, але в борг. Лідер республіканців додав, що президент України є "великим продавцем" і завжди їде з грошима "в кишені".

15 березня The Washington Post писало, що без військової підтримки Вашингтона до літа Київ може зазнати великих втрат. У Білому домі не виключають, що внаслідок "політичної дисфункції Вашингтона" Україна може отримати американську допомогу занадто пізно "для недопущення катастрофи".