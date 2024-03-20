Rheinmetall пропонує країнам ЄС створити аналог системи ПРО "Залізний купол", — FT

За словами журналістів, ще наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про запуск ініціативи "Європейський небесний щит". До проєкту приєдналася 21 країна.

Виконавчий директор виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявила, що лідерам ЄС треба розглянути можливість створення систем ППО малої дальності, аналога ізраїльського "Залізного купола". Про це пише Financial Times.

Видання пише, що цей коментар прозвучав на тлі того, як держави Євросоюзу збільшують військові витрати на тлі зростаючих побоювань щодо загрози з боку Росії.

"Я також вважаю, що це гарна ідея — мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола" і вище", — сказав Паппергер журналістам.

Видання пише, що "Залізний купол" може збивати повітряні цілі в радіусі 70 кілометрів. Він використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.

Ще одне джерело заявило, що у Європи вже є всі можливості, щоб створювати повноцінні рівні протиповітряної оборони.

У матеріалі йдеться, що ще наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про запуск ініціативи "Європейський небесний щит". Вона передбачає створення систем протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільних закупівель обладнання. До ініціативи приєдналася 21 країна.

Зазначається, що Франція не схвалила ініціативу, оскільки в ній відсутні озброєння європейського виробництва, включно з франко-італійським комплексом SAMP/T.

За словами журналістів, розробка більш інтегрованих європейських систем протиповітряної та протиракетної оборони є пріоритетом для Брюсселя. Чиновники ЄС підштовхують країни блоку до обміну технологіями, щоб усунути прогалини у військових можливостях.

У матеріалі йдеться, що оборонна стратегія ЄС передбачає створення можливостей, пов'язаних з інтегрованою протиповітряною обороною, до 2035 року.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що ЄС виділив $560 млн збройовим компаніям на збільшення виробництва боєприпасів для України. Левову частку фінансування отримають виробники вибухових речовин і пороху — 124 млн євро і 248 млн євро, відповідно. Серед них такі компанії, як Rheinmetall, Nexter, Nammo і Eurenco.