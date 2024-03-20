Помилки "Армати" і старість Т-72: чи може РФ створити танк Т-100 на основі забутого проєкту

За основу для танка нового покоління, вважають експерти, російські інженери, імовірно, можуть взяти напрацювання проєкту модернізації Т-80 або "Об'єкта 640", який також відомий як "Чорний орел".

Російський завод "Омсктрансмаш" ухвалив рішення відновити виробництво основного бойового танка (ОБТ) Т-80. Фахівці цього підприємства ще в 1980-х мали намір істотно модернізувати машину, і тепер у російських ЗМІ почали говорити про створення основного бойового танка нового покоління, який може отримати назву "Т-100".

У матеріалі від 20 березня російські пропагандисти пишуть, що при створенні нової машини інженери можуть використовувати радянські напрацювання з глибокої модернізації Т-80. Річ у тім, що нинішній Т-90, який стоїть на озброєнні Збройних сил РФ, є ідейним продовженням ОБТ Т-72. А для створення машини нового покоління можуть узяти саме Т-80, оскільки в СРСР саме ця машина виділялася як найдорожчий і технологічний клас танків.

Таким чином російські розробники можуть дістати із засіків рішення 30-річної давності та інтегрувати їх у майбутній Т-100.

Танк Т-80

Чому не "Армата"

Оглядачі Bulgarian Military у зв'язку з появою чуток пишуть, що наприкінці 1980-х років "Омсктрансмаш" виступив з ініціативою перетворити Т-80 на футуристичний танк, подібний до його сучасника Т-14 "Армата", який наразі перебуває в обмеженому виробництві на "Уралвагонзаводі". Танк нового покоління було розроблено на основі концепції безпілотної вежі та екіпажу, надійно розміщеного в броньованій капсулі.

Однак Т-14 вочевидь виявився провалом російських розробників — машина так і не потрапила на український фронт, а експерти справедливо і нещадно критикували "Армату".

Тому найбільш амбітна програма модернізації Т-80 потенційно може стати основою для створення танка нового покоління. Причому експерти вважають, що таке рішення може виявитися більш перспективним, ніж абсолютно нова конструкція Т-14, розроблена "Уралвагонзаводом".

Російський танк Т-14 "Армата"

Проєкт "Чорний орел"

Ще одним "запиленим" проєктом із 1990-х виявився російський танк Black Eagle, також відомий як "Об'єкт 640". Над ним працювали фахівці Омського конструкторського бюро транспортного машинобудування. Основною метою його створення було перевершити західні танки на полі бою і замінити застарілі Т-80 і Т-72, які активно використовувалися в російській армії.

Зовні корпус танка мало відрізнявся від корпусу серійного Т-80У, але найістотнішою відмінністю нової машини від Т-80 стала зварена башта принципово нового типу. Вежа мала великі кути нахилу бронелистів, що значно підвищувало захищеність екіпажу. Крім того, передбачалося встановлення 152-мм гармати, а силовою установкою мав бути газотурбінний двигун потужністю понад 1500 к.с., який дав би змогу збільшити питому потужність танка до 30 к.с. на тонну.

Але в підсумку танк залишився на стадії прототипу, а всі роботи щодо нього було припинено. Влітку 2009 року надійшла інформація, що у зв'язку з банкрутством ОЗТМ ймовірність прийняття "Об'єкта 640" на озброєння і початок його серійного виробництва практично дорівнює нулю.

Прототип танка "Об'єкт 640"

Висновки

Оглядачі зазначають, що поки невідомо що саме російська танкова промисловість до 2024 року може додати до танка, розробленого в 90-х роках минулого століття. Поки що це всього лише припущення, хоча й такі, що заслуговують на увагу.

Тим часом майбутній Т-100 може бути створений на основі "об'єкта 640", включно з використанням композиційних матеріалів, динамічного захисту і, можливо, навіть інтеграцію систем активного захисту.

Майбутній танк може бути оснащений потужнішим основним знаряддям, можливо, більшого калібру або досконалішого гладкоствольного знаряддя.

Також можуть бути вдосконалені системи двигуна і трансмісії, що призведе до поліпшення співвідношення потужності до ваги, прискорення і маневреності. Не кажучи вже про те, що потенційне використання вдосконалених систем підвіски та ланцюгів могло б значно підвищити позашляхові характеристики танка.

Раніше повідомлялося, що російські виробники в лютому поставили чергову партію танків Т-80БВМ зразка 2023 року для армії РФ. Дана модель являє собою оновлену версію існуючого танка Т-80 зі змінами під впливом триваючої війни в Україні.