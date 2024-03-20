Вашингтон через страх перед Трампом розширить союз AUKUS включенням Канади та Японії, – ЗМІ

У Вашингтоні, Лондоні та Канберрі побоюються, що кандидат в президенти США Дональд Трамп може скасувати угоду AUKUS, якщо здобуде перемогу на президентських виборах в листопаді.

Японія та Канада можуть приєднатися до AUKUS до кінця 2024 року. Велика Британія, Австралія та США поспішають до американських виборів розширити своє тристороннє оборонне партнерство. Про це повідомляє Politico.

Це відбувається на тлі побоювань у Вашингтоні, Лондоні та Канберрі, що кандидат в президенти США Дональд Трамп може скасувати угоду AUKUS, якщо здобуде перемогу на президентських виборах в листопаді. Інший дипломат, який брав участь у перемовинах, як інформує видання, сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз "дуже наполегливо докладає зусиль, щоб зробити певні заходи щодо другого рівня AUKUS до голосування.

Союзницький договір передбачає допомогу США та Великій Британії, Австралії у будівництві атомних підводних човнів. Угода другого рівня дозволяє трьом країнам домовитися стосовно співпраці щодо розробки передових військових технологій у таких галузях, як штучний інтелект, квантові технології та гіперзвукові ракети.

"Ми дуже впевнені, що завершимо деякі з угод другого рівня до кінця цього року", – цитує видання одного з дипломатів.

Союз AUKUS: історія виникнення та учасники

У вересні 2021 року створили союз відомий за абревіатурою AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). До нього три держави – Велика Британія, Австралія та США.

Австралія у 2021 році відмовила Франції в придбанні підводних човнів, які оснащені ядерними технологіями. Натомість Канберра посилила співпрацю з Вашингтоном. Згодом до ініціативи долучився Лондон, і таким чином було створено альянс трьох держав англосаксонського світу.

Виникнення AUKUS суттєво вплинуло на світову безпеку. З одного боку — послабилися зв’язки між США та Францією, а з іншого — на Заході сформувалося спільне бачення викликів у Індо-Тихоокеанському регіоні. Це стосується в першу чергу мілітаризації в Східній Азії з боку КНР, яка прагне реалізувати план із захоплення Тайваню.

Нагадаємо, 4 грудня оглядачі Global Times повідомили, що Китай незадоволений гонкою озброєнь і "гегемонією" США. Керівники оборонних відомств США, Великої Британії та Австралії обговорили в Силіконовій долині ймовірність збільшення кількості підводних човнів в Індо-Тихоокеанському регіоні, які будуть оснащені ядерними технологіями.