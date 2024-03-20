"Утюжать": волонтер показав, як виглядає прикордонна Велика Писарівка на Сумщині (відео)

Крім Великої Писарівки дістається селам Лукашівка та Олександрівка. Звідти зараз неможливо евакуюватися.

Прикордонні села Сумщини зараз перебувають під постійним обстрілом. Їх обстрілюють з території Бєлгородської області. Про це розповів український телеведучий, блогер і волонтер Денис Христов.

Селище Велика Писарівка Сумської області розташоване за 5 км від кордону з РФ неподалік Козинки Бєлгородської області, де йдуть запеклі бої. Через це в населений пункт постійно прилітають ворожі снаряди.

В Писарівці все ще залишаються цивільні. Деякі з них не хочуть евакуюватися.

"По Великій Писарівці така ситуація. Населений пункт руйнують. Знищують, бомблять. Люди все одно залишаються. Гуманітарку довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно", — розповів волонтер.

Він додав, що населений пункт просто "утюжать". У селищі багато зруйнованих адмінбудівель і будинків, а центр населеного пункту просто розбитий.

Чути, як вибухає в сусідніх Лукашівці та Олександрівці — вони до кордону з РФ ще ближче, а від Великої Писарівки у 2 км. Там є місцеві жителі, але зараз звідти виїхати складно.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО підтверджують, що Велика Писарівка зазнає шалених обстрілів.

"Так, Велику Писарівку розбомбив ворог. Але несеться ось така зрада. Втім, порівнювати з Бахмутом, який штурмувала російська армія, це не можна. Росіяни граються в асоціації і максималізують зусилля щодо поширення паніки щодо півночі", — написав лейтенант Сил оборони, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Обстріли прикордонних районів Сумської області активізувалися після того, як на територію РФ зайшли російські добровольці з Легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон", що воюють на боці ЗСУ. РФ заявляє, що основну ударну силу становлять українські підрозділи.

Нагадаємо, що 14 березня РФ знищила ретранслятори на Сумщині, біля якої відбувається рейд РДК. Вони запустили по Сумщині десять керованих авіабомб і дрони-камікадзе Shahed-136. Без зв'язку залишився регіон, поруч з яким відбувається рейд "Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу".