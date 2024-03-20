Війська Путіна бомблять Росію: ЗС РФ скидають на Козинку авіабомби, — Bild (відео)

За даними німецького видання, російська авіація знищує село у Бєлгородській області, що розташоване на кордоні з Україною. На населений пункт із російських винищувачів летять ФАБ-500.

Збройні сили Російської Федерації уже понад тиждень не можуть відбити атаки російських повстанців. Бойові дії стають дедалі жорстокішими. Росія змушена використовувати авіацію та бомбити власну територію. Про це написав німецький таблоїд Bild у середу, 20 березня.

Видання проаналізувало кадри із села Козинка (Бєлгородська область) на кордоні з Україною і дійшло висновку, що саме російська авіація знищує населений пункт, застосовуючи авіабомби ФАБ-500 з винищувачів-бомбардувальників.

Йдеться про відео з дрона на популярному серед російських військовослужбовців Telegram-каналі "Два майора", який 19 березня повідомив про "потужну атаку ЗС РФ".

Як пише Bild, повстанці намагалися забігти в будинки групами по п'ять осіб і сховатися, а російська армія полювала на них усім, що мала, включно з винищувачами. Відтак на село скинули ФАБ-500. Це 500-кілограмова бомба радянських часів.

"Стає все більш очевидним, що Росія не в змозі гарантувати безпеку власної території. Армія не така невразлива, як любить стверджувати Путін. Населення відчуває на собі наслідки війни, яку два роки тому Кремль розпочав проти України", — пише журналіст Юліан Рьопке.

Нагадаємо, 20 березня у Міністерстві оборони РФ заявили, що зачистили село Козинка у Бєлгородській області від нібито українських військових, знищили до 650 "бойовиків", дві бойові броньовані машини та РСЗВ RM-70 Vampire чеського виробництва.

У відповідь бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" спростували заяву російського оборонного відомства і опублікували фотодоказ присутності РДК у Козинках.