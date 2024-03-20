"Скептицизм та нерозуміння": чому Україна продовжує боротись за Роботине (репортаж NYT)

Втримування Роботиного може відбуватись під тиском політичного керівництва країни, — заявила директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас. Крім того, у Вашингтоні скептично ставляться до продовження боїв на цьому напрямку.

Бійці ЗСУ, які тримають позиції у Роботиному на Запорізькому напрямку, не відступатимуть, хоч оборону на цій ділянці вести досить складно. На їхню думку, якщо відійти, то ситуація повториться, отже, потрібно воювати далі. Про те, чи має зміст продовжувати втримувати Роботинський виступ, ідеться у репортажі порталу The New York Times.

Журналісти нагадали, що бої під Роботиним точаться вже 10 місяць поспіль. Під час літньої наступальної кампанії 2023 року тут утворився виступ, який врізається вглиб російської лінії оборони на відстань до 7 км (відстань між флангами — 11 км).

У репортажі описали фрагмент бойових зіткнень, які тут відбуваються. Спершу українці перебувають в окопах і потерпають від масованих артилерійських ударів ЗС РФ. Потім з'являється ворожий дрон і вони ховаються від нього у бронетранспортері. Дрон все ж врізається і вибухає — в одного з бійців, на ім'я Олександр, летіли "іскри з очей".

Бої на півдні - ситуація біля Роботиного, 20 березня Фото: DeepStateMAP

Описавши поточну ситуацію на відтинку фронту між Роботиним та Вербовим, журналісти вирішили з'ясувати, навіщо Україна втримує "клаптик" території, площею близько 60 кв. км. Для цього вони опитали військових, представника Міноборони України та західного аналітика.

Військовий ЗСУ пояснив, що ведення боїв на даному напрямку має перевагу: при обороні менше втрат, ніж при наступі. Крім того, якщо відступити, аналогічна несприятлива ситуація може з'явитись на нових позиціях.

"Треба захищати кожен метр", — навели журналісти слова бійця.

Ексрадник міністра оборони Юрій Сак навів інші аргументи на користь подальшого втримання населеного пункту. На думку посадовця, у такій ситуації "символічне стає стратегічним". Росіяни продовжують зазнавати втрат, воюючи під Роботиним. Тоді як українцям це підіймає "моральний дух" та "віру в перемогу".

"[Роботине. — Ред.] важливе для морального духу, це важливо для підтримки населення, це важливо для внутрішньої віри в наш потенціал для перемоги", — заявив Сак.

Журналісти також навели думку чиновників з уряду президента США Джо Байдена: "у Вашингтоні — скептицизм". Ще одна оцінка ситуації — від директорки Інституту Маккейна Евелін Фаркас. Фаркас не може зрозуміти: бої у Роботиному — це самостійне рішення військових чи наслідок політичного тиску.

"Незрозуміло, чи військові рішення є суто військовими, чи під впливом політичного тиску, чи [під тиском — ред.] навіть керівництва", — сказала жінка журналістам.

Бої на півдні — деталі подій у Роботиному

Зазначимо, села Роботине та Вербове повернулись під контроль України внаслідок контрнаступу влітку 2023 року. Під час штурмових дій бійці змогли прорватись через мінні поля, які набудували тут окупанти. Після цього прорвали першу лінію окопів ЗС РФ та перейшли в оборону, перебуваючи за 20 км від цілі — залізничного вузла Токмак.

У вечірньому звіті Генштабу ЗСУ 20 березня вказано, що ЗС РФ п'ять разів атакували позиції українців під Оріховим та Роботиним. Аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 19 березня вказали, що російські підрозділи мають певне просування на даному відтинку фронту.

Нагадуємо, 20 березня у ЗСУ пояснили, що зміна лінії боїв під Роботиним може відбуватись, але це не означає, що все втрачено. Тим часом військовий оглядач розповів, що українським бійцям доводиться відбивати тут "м'ясні штурми" російських підрозділів.